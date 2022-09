Eurowizja 2023. TVP zdradziło szczegóły eliminacji

Eliminacje, podczas których zostanie wyłoniony reprezentant Polski na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Eurowizji, odbędą się 26 lutego 2023 roku. Właśnie ruszyły zgłoszenia, a ten etap potrwa do 15 stycznia 2023 roku do godziny 22. TVP wyjawiło, że tylko 10 kandydatów będzie mogło zaprezentować swoje umiejętności. Podkreślono też, że stacja zastrzega sobie prawo do wręczenia tzw. dzikiej karty, która umożliwi występ osobie, która nie wysłała zgłoszenia. Kandydatów poznamy 25 stycznia 2023 roku. O tym, kto będzie reprezentować nasz kraj, podczas Konkursu Piosenki Eurowizji zdecyduję widzowie i jurorzy. Będzie to też pierwszy koncert, kiedy Mateusz Matyszkowicz, zastąpi Jacka Kurskiego.

Eurowizja 2023 w Wielkiej Brytanii

Po tym, jak tegoroczny finał Eurowizji wygrał ukraiński zespół Kalush Orchestra, od razu pojawiły się wątpliwości co do tego, czy konkurs będzie mógł w 2023 roku odbyć się w Ukrainie. Kilka dni po imprezie, która odbywała się w tym roku we Włoszech, Ołeksandr Tkaczenko, minister kultury i polityki informacyjnej zwycięskiego kraju przekazał, że w najbliższym czasie wybrane zostanie miasto – gospodarz konkursu. W kolejnym wywiadzie wyznał, że „nie ma wątpliwości, że konkurs powinien się odbyć w Ukrainie”, jednak chodzi o to, że „nikt nigdy nie organizował Eurowizji w czasie wojny”.

Pod koniec lipca oficjalnie przekazano, że wydarzenie odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Dyrektor generalny BBC Tim Davie wydał oświadczenie. „To sprawa wielkiego żalu, że nasi koledzy i przyjaciele na Ukrainie nie są w stanie zorganizować Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku. Bycie poproszonym o zorganizowanie największego i najbardziej złożonego konkursu muzycznego na świecie to wielki przywilej” – podkreślono. Jednocześnie zapewniono, że ukraińska kultura nie zostanie pominięta.

