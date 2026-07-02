Genialne nowości na Disney+! Hity prosto z kin i mocne seriale – tu rozpiska

Miłośnicy historii przeniosą się z Tomem Hiddlestonem do starożytnych Pompejów, by odkryć losy ocalałych z jednej z największych katastrof w dziejach. Fani Marvela ponownie spotkają kultowych mutantów w drugim sezonie animowanego serialu „X-Men ’97”, w którym zagubieni w czasoprzestrzeniach mutanci próbują wrócić do domu. Na tym jednak nie koniec emocji – pod koniec miesiąca zadebiutuje nowy thriller kryminalny „Obsesja”, a na ekran powróci ikoniczna Miranda Priestly, serwując kolejną dawkę mody, intryg i ciętego humoru w kontynuacji przeboju „Diabeł ubiera się u Prady”. Co jeszcze będą mogli obejrzeć subskrybenci Disney+? Oto pełna rozpiska.

Aż 17 nowości w lipcu na Disney+. Pełna rozpiska premier

„Porzuceni” – już dostępny



Młode małżeństwo z małym dzieckiem wprowadza się do wiejskiego domu na odludziu. Gdy na jaw wychodzi mroczna tajemnica, kobieta popada w szaleństwo.



„X-Men ‘97” – już dostępny



Kolejne przygody dzielnej drużyny mutantów znanych jako X-Meni. Rozrzuceni po różnych epokach bohaterowie próbują odnaleźć drogę do domu. Tymczasem w latach dziewięćdziesiątych pojawiają się nowi wrogowie, a fala nienawiści do mutantów wzbiera jeszcze bardziej pod nieobecność X-Menów.



„Spider-Man: Bez drogi do domu” – już dostępny



Kiedy cały świat dowiaduje się, że pod maską Spider Mana skrywa się Peter Parker, superbohater decyduje się zwrócić o pomoc do Doktora Strange'a.



„Spider-Man: Daleko od domu” – już dostępny



Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Nie będzie mu dane odstawienie kostiumu Spider-mana na zbyt długo.



„Niesamowity Spider-Man” – już dostępny



Spider-Man razem ze swoją dziewczyną Gwen Stacy szukają sposobu, aby pokonać doktora Curta Connorsa, który stał się zmutowanym Jaszczurem.



„Spider-man: Homecoming” – już dostępny



Peter Parker pod okiem swojego mentora Tony'ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu przestępcy Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla najbliższych Spider-Mana.



„Spider-Man Uniwersum” – już dostępny



Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„Niesamowity Spider-Man 2” – już dostępny



Spider-Man staje w szranki z Electro. Do miasta powraca także Harry Osborn, dzięki któremu Peter odkrywa, że wszystkich złoczyńców łączy ze sobą OsCorp.



„Bertie Gregory: bliskie spotkanie z młotowatymi” – od 5 lipca



Bertie wyrusza do Meksyku, aby śledzić niebezpieczną migrację rekina młota – jednego z najbardziej kultowych drapieżników oceanu.



„Na wysokich obrotach” – od 8 lipca



Tim Allen wciela się w rolę Matta, upartego, owdowiałego właściciela warsztatu renowacji klasycznych samochodów. Kiedy córka Matta (Kat Dennings) i jej dzieci wprowadzają się do jego domu, zaczyna się prawdziwa renowacja.



„A Shop for Killers” – od 8 lipca



Wujek jest jedynym opiekunem Jian. Po jego nagłej śmierci odkrywa ona podejrzany sklep, który po sobie zostawił. Kim był jej wujek i jaki sklep prowadził? Zanim Jian jest w stanie pojąć, co się dzieje, zostaje zaatakowana przez nieznanych ludzi, którzy chcą przejąć zaopatrzenie wujka. Teraz kiedy jest sama, czy Jian uda się przetrwać?



„NatureBoy: Historia sekty” – od 15 lipca



Serial dokumentalny ukazujący mechanizmy działania grupy Carbon Nation i jej charyzmatycznego lidera, Eligio Bishopa (znanego jako NatureBoy). Dokument szczegółowo przedstawia, jak samozwańczy guru wykorzystał media społecznościowe i filozofię powrotu do natury do stworzenia w 2016 roku ruchu, który ostatecznie przerodził się w destrukcyjny kult.



„Następcy: Klątwa Krainy Czarów” – od 17 lipca



Skoro Królowa Kier stała się miła, a Kopciuszek jest bezpieczny, wydaje się, że dla Red i Chloe wszystko układa się idealnie… nie mają jednak pojęcia, że ​​zmiana przeszłości powołała do życia nowego złoczyńcę: Maddoxa Hattera. Gdy Maddox porywa Królową Kier, Red i Chloe muszą połączyć siły z nową siostrą Red – Pink, synem Luisy Madrigal – Luisem oraz synem Maddoxa – Maxem, aby ocalić ją i Krainę Czarów.



„Na ringu” – od 17 lipca



Śledzimy losy grupy młodych bokserów i ich byłego więźnia trenera w południowo-wschodniej części Waszyngtonu, którzy walczą o obronę tytułów mistrza kraju.



„Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem” – od 23 lipca



Czy ktokolwiek ocalał z zagłady Pompejów? Tom Hiddleston prowadzi przełomowe dochodzenie w sprawie ostatnich 24 godzin przed wybuchem Wezuwiusza. Łączy najnowocześniejszą technologię z własną intuicją, by odkryć, co naprawdę stało się z ludźmi pogrzebanymi pod popiołem. Śledzi losy nastolatka, kobiety interesu i żołnierza, którzy w wyścigu z czasem stają przed dramatycznymi wyborami.



„Obsesja” – od 27 lipca



Producentka wykonawcza Liz Meriwether przedstawia historię agentki FBI, Alice Black (Emmy Rossum), która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.



„Diabeł ubiera się u Prady 2” – od 29 lipca



Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci prawie 20 lat po wcieleniu się w kultowe role Mirandy, Andy, Emily i Nigela powracają na stylowe ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway w rewelacyjnej kontynuacji hitu z 2006 roku, który zdefiniował pokolenie. Andy Sachs zostaje nową redaktorką działu opinii, a jej budząca grozę była szefowa próbuje odnaleźć się w świecie mediów, który zagraża jej opartemu na prasie drukowanej imperium. Wraz z oryginalną obsadą powraca także reżyser David Frankel oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna — ze scenariuszem opartym na powieści Lauren Weisberger — którzy wprowadzają także zupełnie nowe postacie. Czytaj też:

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