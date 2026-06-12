Hipnotyzujący thriller z czasów kryzysu. Film dziś na HBO

Manipulacja, obsesja, wielkie ambicje i niebezpieczne tajemnice. „Zaułek koszmarów” to jeden z najbardziej stylowych filmów ostatnich lat, w którym Bradley Cooper prowadzi widzów przez świat iluzji, oszustw i ludzkich słabości. Produkcja w reżyserii Guillermo del Toro zdobyła aż cztery nominacje do Oscara, w tym w najważniejszej kategorii najlepszego filmu.

„Zaułek koszmarów” przenosi widzów do czasów wielkiego kryzysu

Bohaterem filmu jest Stanton Carlisle (Bradley Cooper), charyzmatyczny kuglarz zmagający się z trudną przeszłością i nieustannym pechem. Los prowadzi go do wędrownego cyrku, gdzie poznaje ludzi skrywających niezwykłe umiejętności.

Szczególną rolę odgrywa para artystów. Zeena (Toni Collette) uchodzi za jasnowidzkę, a jej mąż Pete (David Strathairn), dawniej słynny telepata, mimo problemów z alkoholem wciąż posiada ogromną wiedzę o sztuce odczytywania ludzkich zachowań. To właśnie dzięki nim Stanton zaczyna zgłębiać tajniki manipulacji i poznaje mechanizmy, które pozwalają wpływać na innych.

Nowo zdobyte umiejętności otwierają przed Carlislem drogę do kariery. Mężczyzna doskonali sztukę kreowania iluzji i zaczyna przekonywać ludzi, że posiada zdolność czytania w myślach. Wraz z wierną Molly (Rooney Mara) rusza do Nowego Jorku, gdzie szybko zdobywa uznanie wśród najbogatszych i najbardziej wpływowych przedstawicieli elit. Stanton staje się gwiazdą salonów, a jego popularność nieustannie rośnie.

Sukces ma jednak swoją cenę. Na drodze ambitnego spirytysty pojawia się dr Lilith Ritter (Cate Blanchett), tajemnicza psychiatra o niezwykle silnej osobowości. Między bohaterami rodzi się romans, który okazuje się początkiem jeszcze bardziej ryzykownej rozgrywki. Pod wpływem Lilith Stanton postanawia przeprowadzić najbardziej śmiały przekręt w swojej karierze. Na cel bierze Ezrę Grindle'a (Richard Jenkins), potężnego finansistę dysponującego ogromnymi wpływami i fortuną.

Szybko okazuje się jednak, że przeciwnik jest znacznie groźniejszy, niż początkowo przypuszczał.

Guillermo del Toro stworzył hipnotyzujący thriller

„Zaułek koszmarów” to film, który zachwyca nie tylko historią, ale również atmosferą. Guillermo del Toro z niezwykłą dbałością odtworzył realia Ameryki czasów wielkiego kryzysu, tworząc opowieść pełną mroku, niepokoju i psychologicznych napięć.

Na ekranie obok Bradleya Coopera pojawiają się również Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, David Strathairn oraz Richard Jenkins, tworząc imponującą obsadę jednego z najgłośniejszych thrillerów ostatnich lat. „Zaułek koszmarów” zostanie wyemitowany już dziś, w piątek 12 czerwca o godz. 21:45 na antenie HBO.

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