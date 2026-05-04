Thriller polityczny, a potem psychologiczny. TV nie da wam dziś zasnąć

Telewizyjna ramówka na poniedziałek serwuje solidną dawkę napięcia – od spisku na najwyższych szczeblach władzy po psychologiczną grę, która rozwala życie od środka.

Mroczny i skomplikowany thriler o spisku, który zatacza coraz szersze kręgi

Pierwsza propozycja – „Oczy węża” – to historia, która zaczyna się jak zwykłe sportowe widowisko, a kończy politycznym koszmarem. Rick Santoro, skorumpowany detektyw z Atlantic City, wybiera się na walkę bokserską o mistrzostwo wagi ciężkiej. Na miejscu pojawiają się też ważne osobistości, w tym sekretarz obrony USA.

Gdy jeden z bokserów pada na ring, padają strzały. Szybko okazuje się, że wpływowy polityk nie przeżył zamachu, a hala pogrąża się w chaosie. Santoro przejmuje śledztwo, próbując rozwikłać zagadkę, która z każdą minutą robi się coraz bardziej skomplikowana.

Kluczowy trop prowadzi do młodej kobiety, która tuż przed tragedią przekazała sekretarzowi tajemnicze dokumenty. Wkrótce na jaw wychodzi, że w sprawę może być zamieszany także jeden z bokserów. Intryga zatacza coraz szersze kręgi, a nic nie jest takie, jak się wydaje.

Emisja w poniedziałek, 4 maja o godz. 20:00 na kanale Kino TV.

Czy obsesja niszczy wszystko? Przekonaj się dziś wieczorem

Godzinę później napięcie przenosi się na grunt psychologiczny. Phillip to psychiatra, który po samobójczej śmierci swojej pacjentki próbuje poskładać życie zawodowe i prywatne.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w jego domu pojawia się James – brat zmarłej kobiety. Początkowo niewinna znajomość szybko przeradza się w coś znacznie bardziej niepokojącego. Mężczyzna zaczyna coraz mocniej ingerować w życie Phillipa, jego żony Grace i córki Lucy.

Psychiatra z przerażeniem obserwuje, jak jego bliscy ulegają urokowi nowego gościa, a jego własny świat zaczyna się rozpadać. „Każdy twój oddech” o thriller, który zamiast efektownych eksplozji oferuje powolne, ale skuteczne rozbijanie psychiki bohaterów.

FIlm „Każdy twój oddech” zobaczymy w poniedziałek, 4 maja o godz. 21:00 na antenie TVN 7.

