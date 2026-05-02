Streaming pęka od nowości: 5 najlepszych z HBO Max i 4 z Netflix

Mamy upragniony weekend majowy, a to oznacza idealny czas na nadrobienie serialowych i filmowych nowości – samotnie lub w gronie najbliższych. Obojętnie od tego, jaki masz humor, nasza lista wskaże ci tytuły, które warto poznać. Wśród rekomendacji są tylko nowości ostatnich dni, więc jeśli lubisz być na bieżąco – będzie jak znalazł. Sprawdź premiery i ciesz się dobrymi seansami!

Nowości tygodnia z Netflix i HBO Max. Te warto włączyć

„Półbrat” (HBO Max)



Niall i Ruben są braćmi. Nie łączą ich jednak więzy krwi. Jeden zawzięty i lojalny. Drugi cichy i poukładany. W młodości nierozłączni. Są dla siebie tym co najlepsze i najgorsze jednocześnie. Kiedy trzy dekady później, Ruben pojawia się nieproszony na ślubie Nialla, wszystko wydaje się jakieś inne. Ruben zachowuje się jak nie on, podejrzanie, jakby znajdował się na krawędzi. Wkrótce przemoc eksploduje z niesamowitą siłą, a twórcy zabiorą widzów we wspólną, trwającą czterdzieści lat podróż obu braci, od lat 80 – tych aż do dnia dzisiejszego.



„Blue Moon” (HBO Max)



Biograficzny dramat opowiadający o życiu Lorenz’a Harta, jednego z najbardziej wpływowych autorów tekstów w historii amerykańskiego teatru muzycznego. Akcja filmu rozgrywa się w latach 40., w okresie premiery musicalu „Oklahoma!”, kiedy Hart zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i pogarszającym się stanem psychicznym. Produkcja ukazuje jego relacje z najbliższymi, twórcze zmagania oraz cenę, jaką płaci za artystyczny geniusz.



„Focus” (HBO Max)



Will Smith wciela się w postać Nicky'ego, doświadczonego mistrza podstępu, który wdaje się w romans z początkującą oszustką o imieniu Jess (Margot Robbie). Nicky przekazuje podopiecznej tajniki swojego fachu, ale gdy ta zbliża się do niego za bardzo, nagle postanawia zerwać znajomość. Trzy lata później, już jako zawodowa femme fatale, Jess pojawia się w Buenos Aires na wyścigach samochodowych, podczas których gra toczy się o wysoką stawkę. Właśnie tam Nicky stara się wykonać swój najnowszy i bardzo niebezpieczny numer, ale ona zupełnie zbija go z pantałyku i na drodze wytrawnego oszusta zaczynają pojawiać się problemy.



„Eileen” (HBO Max)



W filmie Anne Hathaway wciela się w piękną nową psycholożkę więzienną, zafascynowaną tytułową bohaterką - młodą sekretarką, graną przez Thomasin McKenzie. Jednak szybko ich przyjaźń obiera mroczny kierunek, ponieważ jedna z nich skrywa sekret.



„Anakonda” (HBO Max)



Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – „Anakonda”. Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci...



„Zięć” (Netflix)



José Sánchez miewał w życiu ciężko, ale został budzącym strach politykiem. Teraz jednak mierzy się z wyzwaniami, w których nie pomogą ani efektowne wąsy, ani ostry język.



„Moja kochana panienka” (Netflix)



Adela, samotna jedynaczka z konserwatywnej rodziny, dzieli dni między rodzinny sklep z antykami a lekcje religii, które prowadzi. Dziewczyna mocno odczuwa nadopiekuńczość matki i zmowę milczenia wokół swojej interseksualności, której nie jest świadoma, ale która kształtuje jej życie. Nieoczekiwana i piękna przyjaźń z nowo przybyłym księdzem, powrót bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa oraz pojawienie się kobiety o imieniu Isabel wywołują reakcję łańcuchową, która sprawia, że Adela zaczyna poznawać siebie i przenosi się z Pampeluny do Madrytu, gdzie wreszcie, dzięki miłości i wsparciu innych, będzie mogła ujawnić, kim naprawdę jest.



„Gloria” (Netflix)



Historyczny thriller szpiegowski o radiostacji RARET retransmitującej audycje Radia Wolna Europa. Akcja serialu toczy się w Portugalii w latach 60. XX wieku i opowiada historię Glórii, małej wioski w prowincji Ribatejo, która nieoczekiwanie znalazła się w samym centrum Zimnej Wojny oraz sabotażowych manewrów Amerykanów i Sowietów walczących o dominację w Europie. Głównym bohaterem tej opowieści jest João Vidal, młody mężczyzna z rodziny powiązanej z portugalskim reżimem faszystowskim, który zaczyna interesować się polityką w czasie wojny kolonialnej i zostaje zwerbowany do KGB. João angażuje się w poplątaną siatkę szpiegowską, a w końcu dostrzega, że niezależnie od tego, po której stronie się opowie, świat — zwłaszcza świat szpiegów — nigdy nie będzie czarno-biały.



„Niewybrani” (Netflix)



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?

Brytyjskie serialowe sztosy na Netflix – nasze TOP 5!Czytaj też:

To najpiękniejszy film na Netflix. Ma notę 8,1/10 od widzów