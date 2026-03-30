Thriller z Nicole Kidman rozbił bank w weekend na HBO Max. Pędem wskoczył do czołówki

W weekend Polacy oglądali na HBO Max najchętniej thrillery, filmy akcji, nagrodzone Oscarem produkcje i najnowsze perełki, które niedawno jeszcze zobaczyć mogliśmy tylko w kinach. Jeden film, który zresztą swój debiut miał na platformie pod koniec ubiegłego tygodnia, zrobił jednak najwyraźniej na widzach w Polsce największe wrażenie, bo tuż po tym, jak znalazł się w bibliotece serwisu, stał się jego numerem jeden. Sprawdźcie wszystkie tytuły, które po weekendzie trendują!

Gorąco na HBO Max po weekendzie! Polacy oglądali masowo jeden thriller

„Ostatnia batalia Ellen Cole”



Złowrogi deweloper dostaje nauczkę, gdy próbuje zastraszyć 80‑letnią wdowę, by porzuciła swoje ranczo w Montanie.



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.



„Złodziej z przypadku”



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„The Order: Ciche braterstwo”



Agent FBI odkrywa krajowy spisek terrorystyczny, który dąży do obalenia federalnego rządu.



„Wielka, odważna, piękna podróż”



Sarah (Margot Robbie) i David (Colin Farrell) to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w Wielką, Odważną, Piękną Podróż – zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia… i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość.



„Holland”



W tym nieprzewidywalnym thrillerze Nicole Kidman wciela się w rolę skrupulatnej Nancy Vandergroot, nauczycielki i gospodyni domowej, której idealne życie z mężem i synem w wypełnionym tulipanami Holland w stanie Michigan zmienia się w pokręconą opowieść. Nancy i jej przyjaciel zaczynają podejrzewać, że w ich życiu kryje się tajemnica, po czym odkrywają, że nic nie jest tym, czym się wydaje.

