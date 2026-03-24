Nie żyje gwiazda „Supermana”. Gest bliskich porusza do łez

Hollywood żegna kolejną ikonę złotej ery kina. Valerie Perrine, legenda „Supermana” zmarła w wieku 82 lat.

Valerie Perrine nie żyje. Przegrała walkę z chorobą

Valerie Perrine zmarła 23 marca w swoim domu w Beverly Hills. Informację o jej śmierci przekazała przyjaciółka, Stacey Souther, publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych.

„Z głębokim smutkiem dzielę się tragiczną wiadomością o śmierci Valerie. Mierzyła się z chorobą Parkinsona z niezwykłą odwagą i współczuciem, nigdy nie narzekając. Była prawdziwą inspiracją, żyła pełnią życia i jakież to było wspaniałe życie. Świat wydaje się mniej piękny bez niej”.

Aktorka od ponad 15 lat zmagała się z chorobą Parkinsona, którą zdiagnozowano u niej w 2015 roku.

Walka do końca i jej ostatnie życzenie

W związku z trudną sytuacją finansową po latach walki z chorobą, bliscy Perrine uruchomili zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu. Jej ostatnim życzeniem było, by spocząć na cmentarzu Forest Lawn.

„Proszę rozważyć darowiznę, udostępnienie i pomoc w rozpowszechnieniu informacji o jej pogrzebie na GoFundMe. Jej ostatnim życzeniem było spocząć na cmentarzu Forest Lawn, ale po ponad 15 latach walki z chorobą Parkinsona jej finanse są wyczerpane. Połączmy siły, aby spełnić jej ostatnią wolę – naprawdę na to zasługuje”.

Nominacja do Oscara i wielka rola w „Lenny”

Największe uznanie przyniosła jej rola w filmie „Lenny” z 1974 roku w reżyserii Boba Fosse’a. Wcieliła się tam w Honey, żonę kontrowersyjnego komika Lenny’ego Bruce’a, granego przez Dustina Hoffmana. Produkcja zdobyła sześć nominacji do Oscara, a Perrine walczyła o statuetkę dla najlepszej aktorki. Jej występ doceniono również w Cannes oraz nagrodą BAFTA.

Sama była zaskoczona sukcesem: „Przysięgam na Boga, to dla mnie szokujące. Widzę inne aktorki i są genialne, ale nie wiem, co we mnie jest… Najczęściej słyszanym słowem jest wrażliwość. Może jestem wrażliwa jako osoba. Ale tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. Nigdy nie brałam lekcji aktorstwa”.

Miss Teschmacher i popkulturowa nieśmiertelność

Urodzona w 1943 roku w Galveston w Teksasie Perrine dorastała w rodzinie wojskowej, co wiązało się z częstymi przeprowadzkami. W młodości rzuciła studia i wyjechała do Las Vegas, gdzie została tancerką rewiową. „Uciekłam do Vegas i zostałam tancerką rewiową. Mama płakała, tata przeklinał” – wspominała po latach.

Po występach w słynnym Lido de Paris ruszyła do Europy, a następnie do Los Angeles, gdzie została odkryta przez łowcę talentów. Perrine od początku kariery była postrzegana jako symbol seksu i nigdy tego nie ukrywała. Jednocześnie podkreślała, że ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko wizerunek: „Nie jestem specjalnie piękna, a moje ciało nie jest idealne… Z drugiej strony, nie jestem głupia. Nie jestem niewykształcona”.

W 1978 roku zagrała jedną z najbardziej rozpoznawalnych ról w swojej karierze – Eve Teschmacher, partnerkę Lexa Luthora w „Supermanie”. Do postaci wróciła również w „Superman II”. Krytycy opisywali jej kreację jako „zmysłową, a zarazem niemal niewinną”. W kolejnych latach pojawiała się w wielu filmach i serialach, choć z czasem jej kariera wyhamowała.

W ostatnich latach życia zmagała się z chorobą, ale nie przestawała inspirować innych. W 2022 roku powstał dokument „Valerie”, poświęcony jej karierze i codzienności z Parkinsonem. „Ten film to list miłosny do niej. Nie chciałem, żeby została zapomniana. Chciałem, żeby jej życie i dziedzictwo były celebrowane i dzielone ze światem” – mówiła Stacey Souther, reżyserka dokumentu.

