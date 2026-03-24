Dwóch uwielbianych aktorów nie do poznania. To ma być filmowy hit tego roku

Film „Niebo nad Normandią” jest jedną z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych produkcji. To opowieść o odpowiedzialności, samotności decyzji i o tym, że największe bitwy toczą się w naszym umyśle. W rolach głównych: mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott („Dobrzy nieznajomi”), zdobywca Oscara Brendan Fraser („Wieloryb”), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis („Homeland”) oraz wszechstronna Kerry Condon („F1”). Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera, opartego na faktach „Hotelu Mumbai”.

„Niebo nad Normandią”. To będzie kinowy hit tego roku?

72 godziny przed lądowaniem w Normandii, losy świata mają zależeć od… pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

Obsada: Andrew Scott („Spectre”, „Dobrzy nieznajomi” „Ripley”, „Fleabag”), Brendan Fraser („Wieloryb”, „Mumia”), Kerry Condon („Duchy Inisherin”, „F1”), Damian Lewis („Billions”, „Homeland”), Chris Messina („Air”, „Ostre przedmioty”)

Film „Niebo nad Normandią” tylko w kinach od 11 września.

