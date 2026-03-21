Gwiazda „Słonecznego patrolu” ciągle w areszcie. Wszystko przez takie akcje

Alexandra Paul, niegdyś gwiazda serialu o ratownikach z Kalifornii, dziś znana jest głównie ze swojej bezkompromisowej walki o prawa zwierząt. Częściej ląduje przez to w areszcie niż na planie filmowym.

Od „Słonecznego patrolu” do ulicznych protestów. Aktorka aresztowana

Alexandra Paul zdobyła popularność jako porucznik Stephanie Holden w serialu „Słoneczny patrol”. Rola ta zapewniła jej status telewizyjnej ikony, ale dziś to nie aktorstwo, a działalność aktywistki przyciąga największą uwagę mediów.

62-letnia aktorka od lat angażuje się w działania na rzecz praw zwierząt i innych inicjatyw społecznych. Jej akcje wielokrotnie kończyły się interwencjami policji.

15 marca Paul została zatrzymana pod zarzutem wtargnięcia na teren prywatny. Według doniesień miała brać udział w akcji uwolnienia około 30 psów rasy beagle z ośrodka Ridglan Farms w Wisconsin, gdzie były hodowane do celów badawczych.

Aktorka była jedną z około 20 zatrzymanych osób. Spędziła dwa dni w areszcie w hrabstwie Dane i oczekuje na rozprawę, jak donosił magazyn Hello!.

Ponad tuzin aresztowań. „Było warto”

Po wyjściu na wolność nie kryła swojego stanowiska. W mediach społecznościowych napisała: „W niedzielę brałam udział w masowej, otwartej akcji ratunkowej, w ramach której aktywiści bez przemocy uratowali beagle z hodowli Ridglana i zabrali je w bezpieczne miejsce. Zostałam skazana na 2 dni więzienia i stanę przed sądem, ale było warto”.

To nie pierwszy raz, gdy Alexandra Paul trafia w ręce służb. Jak sama przyznaje, była zatrzymywana wielokrotnie – między innymi za protesty na poligonie nuklearnym w Nevadzie, działania antywojenne czy akcje w obronie zwierząt.

Na jej koncie znajdują się także zatrzymania związane z protestami dotyczącymi dostępu do leków dla osób chorych na AIDS, ochrony samochodów elektrycznych czy okupacji rzeźni.

W 2003 roku spędziła pięć dni w więzieniu federalnym po demonstracjach przeciwko wojnie w Iraku. Wspominając ten czas, mówiła: „Moje doświadczenie było najlepsze, jakie mogło być w tych okolicznościach”.

„Wielu aktywistów spędziło o wiele więcej czasu w więzieniach, setki razy gorzej niż ja, i jestem pod wrażeniem. Miałam szczęście, że trafiłam do życzliwych dla mnie kobiet, do strażników, którzy w większości okazywali mi szacunek, i do systemu więziennego, który traktował mnie sprawiedliwie” – dodała aktorka, cytowana przez Hello!.

W kolejnych latach była zatrzymywana m.in. za ratowanie zwierząt z ferm przemysłowych czy udział w protestach na rzecz wprowadzenia Karty Praw Zwierząt. W jednej ze spraw zakończonej w 2023 roku została uniewinniona.

Ma na koncie setki ról i projekty medialne

Mimo intensywnej działalności społecznej Paul nie porzuciła aktorstwa. Ma na koncie ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Ostatnio pojawiła się w krótkometrażowym filmie "Redlining".

Karierę rozpoczęła jako nastolatka w produkcji „Paper Dolls”. Zagrała później w wielu produkcjach kinowych i telewizyjnych, takich jak „Dziennik sierżanta Fridaya”, „Christine”, „Perry Mason”, „Nocna straż”, czy „Szklanką po łapkach”, jednak najbardziej znana jest jako pani porucznik Stephanie Holden z serialu „Słoneczny patrol". W kolejnych latach występowała u boku takich gwiazd jak Kevin Costner, Tom Hanks, Dan Aykroyd czy Jeff Bridges.

Prowadziła także programy telewizyjne, w tym „Wild Waters” oraz „Winning Women”, a także talk-show o tematyce ekologicznej „EarthTalk Today”. W latach 2019–2025 współtworzyła podcast „Switch4Good”, który w 2024 roku zdobył nagrodę Mercy for Animals’ Best Vegan Podcast.

Życie prywatne z dala od show-biznesu

Prywatnie aktorka od lat związana jest z trenerem triathlonu Ianem Murrayem. Para poznała się w 1995 roku, a pięć lat później wzięła ślub w Malibu. Mieszkają na zachodnim wybrzeżu USA, gdzie towarzyszą im dwa koty.

Historia Alexandry Paul pokazuje, że życie po wielkiej telewizyjnej karierze nie musi oznaczać wycofania się z życia publicznego. W jej przypadku oznaczało coś zupełnie odwrotnego – wejście w sam środek sporów, które wywołują emocje równie silne, jak niejeden serial.

facebookCzytaj też:

Dziś lawina nowości na Netflix! Wpadł najbardziej wyczekiwany film od latCzytaj też:

Halina Kowalska nie żyje. Była ukochaną gwiazdą serialu „Alternatywy 4”