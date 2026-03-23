7 Oscarów i miliardowe wpływy. Polacy dziś obejrzą ten filmowy hit

„Oppenheimer” Christophera Nolana już dziś będzie można obejrzeć w telewizji. To jedna z tych produkcji, które trudno zignorować, nawet jeśli ktoś zwykle omija takie filmy szerokim łukiem.

O czym jest „Oppenheimer”? Nie tylko historia twórcy bomby atomowej

„Oppenheimer” to epicki biograficzny dramat z elementami thrillera, opowiadający o życiu J. Roberta Oppenheimera – fizyka, który stanął na czele Projektu Manhattan. Fabuła prowadzi widza od lat 30., gdy młody naukowiec wykłada na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, przez kluczowy moment II wojny światowej, aż po powojenne rozliczenia. W 1942 roku pułkownik Leslie Groves rekrutuje go do tajnego programu budowy bomby atomowej. Kulminacją jest test przeprowadzony 16 lipca 1945 roku w Nowym Meksyku.

Film nie kończy się jednak na sukcesie naukowym. Pokazuje też konsekwencje – zarówno globalne, jak i osobiste. Oppenheimer, współodpowiedzialny za wydarzenia w Hiroszimie i Nagasaki, po wojnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia broni jądrowej, jednocześnie mierząc się z oskarżeniami o szpiegostwo i powiązania z komunistami.

To nie jest zwykła opowieść o naukowcu. Film dotyka kwestii odpowiedzialności za własne odkrycia, etyki broni masowego rażenia i politycznych mechanizmów, które potrafią wynieść człowieka na szczyt, by chwilę później go z niego strącić. Nolan pokazuje Oppenheimera jako postać pełną sprzeczności – człowieka rozdartego między dumą z osiągnięcia a świadomością jego konsekwencji.

Gwiazdorska obsada i miliardowe wpływy

W roli głównej występuje Cillian Murphy jako Oppenheimer. Partnerują mu Emily Blunt jako Kitty, Matt Damon w roli generała Lesliego Grovesa oraz Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss. Na ekranie pojawia się także Albert Einstein, w którego wcielił się Tom Conti.

„Oppenheimer” okazał się nie tylko sukcesem artystycznym, ale i finansowym. Film zdobył 7 Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz role aktorskie dla Cilliana Murphy’ego i Roberta Downeya Jr. Produkcja zarobiła około 975 mln dolarów, stając się najbardziej dochodową biografią w historii kina.

„Oppenheimer” w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać hit Nolana?

Film „Oppenheimer” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca o godz. 21:40 na antenie Polsatu. To pierwsza taka okazja, by zobaczyć tę produkcję bez wychodzenia z domu i bez biletu do kina.

Czytaj też:

„Wyborny, bomba, oryginał”. Nowy hit Netfliksa – ten film nie wypada z czołówkiCzytaj też:

Gwiazdor hitu Prime Video w centrum skandalu. To zeznał jego sąsiad