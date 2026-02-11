Te filmy Polacy oglądali najczęściej na VOD. Jedna pozycja zaskakuje

Serwis streamingowy i VOD MEGOGO opublikował zestawienie najchętniej oglądanych nowości. Nie dziwi, że na szczycie znalazły się globalne popkulturowe hity. Jest jednak kilka zaskakujących pozycji na liście Top 10.

Hity VOD 2025. Te tytuły oglądano najczęściej

MEGOGO zebrało dane dotyczące nowości filmowych z 2025 roku, które cieszyły się największym zainteresowaniem użytkowników platformy w Polsce. Na pierwszym miejscu uplasował się „Minecraft: Film” — amerykańska komedia przygodowa fantasy oparta na popularnej grze studia Mojang Studios z 2011 roku. Fabuła skupia się na czwórce outsiderów, którzy przez tajemniczy portal trafiają do Overworldu — sześciennej krainy rządzącej się wyobraźnią.

Drugie miejsce zajęła aktorska wersja „Lilo i Stitch”, nowa odsłona animowanego hitu Disneya z 2002 roku — historia samotnej dziewczynki i kosmicznego przybysza, który pomaga jej odbudować rodzinne relacje. Na trzeciej pozycji znalazł się sportowy dramat „F1: The Movie”, w którym Sonny Hayes (Brad Pitt), były kierowca Formuły 1, wraca z emerytury, by jako mentor pomóc młodemu talentowi i uratować zespół. Film łączy widowiskowe sceny wyścigów z opowieścią o rywalizacji, przyjaźni i odkupieniu. W obsadzie są także Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon i Kim Bodnia.

— „W TOP 3 filmów z 2025, które oglądała największa liczba użytkowników w ub.r., znalazły się dokładnie te same produkcje, co w zestawieniu z sierpnia 2025. Okres wakacyjny oraz popularność Minecrafta, Lilo i Stitcha, a także F1 sprawiły, że filmy te nie miały sobie równych wśród konkurencji” — komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

Ukraiński musical wysoko w rankingu

Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła oryginalna produkcja MEGOGO — „Był sobie pies Sirko” (ang. „Sirko the Dog: The Musical”). To współczesny, ukraiński musical bożonarodzeniowy z 2025 roku, będący interpretacją klasycznej baśni ludowej w formie komedii familijnej. Reżyserem jest Wasyl Bajdak. Film dostępny jest z oryginalną ukraińską ścieżką dźwiękową i angielskimi napisami.

— „Wysokie miejsce tego filmu świadczy o aktywnej grupie osób z Ukrainy, które korzystają w Polsce z Megogo. Ale przecież można go też obejrzeć z angielskimi napisami” — dodaje Artur Pacuła.

Superbohaterowie, groza i wielkie franczyzy

W czołówce najczęściej oglądanych premier znalazły się także duże tytuły ze znanych uniwersów i serii. W zestawieniu są m.in. nowy „Superman” w wizji Jamesa Gunna, gdzie twórca łączy epicką akcję, humor i motyw współczucia jako główną siłę bohatera.

W rankingu pojawiły się też kolejne odsłony znanych cykli: „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi” — szósta część serii, będąca jednocześnie prequelem i kontynuacją wydarzeń z filmu z 2011 roku, oraz „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”, następny rozdział historii Eda i Lorraine Warrenów, oparty na prawdziwych wydarzeniach.

Gwiazdy i kino akcji w czołówce oglądalności

Duże zainteresowanie użytkowników przyciągnęły także thrillery i kino akcji z głośnymi nazwiskami. „Amator” opowiada o kryptografie CIA (Rami Malek), który po śmierci żony w zamachu terrorystycznym sam rozpoczyna polowanie na sprawców. W zestawieniu znalazło się też „Mission: Impossible – The Final Reckoning”, w którym Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz z zespołem IMF tropi groźną sztuczną inteligencję zwaną Entitą.

Listę najchętniej oglądanych premier uzupełnia film „Jedna Bitwa Po Drugiej”, historia wypalonego ojca (Leonardo DiCaprio) żyjącego poza systemem z córką, którego przeszłość wraca po latach wraz z pojawieniem się dawnego wroga (Sean Penn).

10 najchętniej oglądanych premier filmowych na MEGOGO w Polsce

Minecraft: Film (2025) Lilo i Stitch F1: The Movie Był sobie pies Sirko (ang. Sirko the Dog: The Musical) Superman Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi Amator Obecność 4: Ostatnie namaszczenie Mission: Impossible – The Final Reckoning Jedna Bitwa Po Drugiej

