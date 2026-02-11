„Wichrowe Wzgórza” wracają w nowej odsłonie. Uwaga, nie tylko w kinach!

Do kin trafi wyczekiwany film „Wichrowe Wzgórza”, już teraz zapowiadający się na jeden z największych przebojów sezonu. Jakby tego było mało, ci, którzy nie chcą czekać do filmowej premiery, mogą wcześniej wejść w ten świat dzięki wersji audio.

„Wichrowe Wzgórza” wracają na ekran

Nowa ekranizacja „Wichrowych Wzgórz”wzbudza duże zainteresowanie jeszcze przed oficjalną premierą. Film ma trafić do kin 14 lutego, idealnie wpisując się w walentynkowy repertuar. Produkcja ponownie kieruje uwagę widzów na jedną z najbardziej intensywnych historii miłosnych w literaturze anglosaskiej.

To opowieść o Cathy Earnshaw i Heathcliffie — relacji pełnej napięcia, namiętności i zderzenia z konwenansami. Ich uczucie jest gwałtowne, niszczące i pozostawiające trwały ślad. Powieść Emily Brontë od lat stanowi punkt odniesienia i inspirację dla twórców kina oraz innych dziedzin sztuki. Zainteresowanie filmem z Margot Robbie i Jacobem Elordim jest ogromne, nie tylko z tego powodu, że ma być wyjątkowo odważna, a wręcz pikantna ekranizacja słynnej powieści.

„’Wichrowe wzgórza’ to piekielnie gorąca i pokręcona opowieść. Chemia i napięcie seksualne pomiędzy Margot Robbie i Jacobem Elordiego to zupełnie nowy poziom erotyki. Chyba tylko Fennel potrafił obecnie wziąć klasykę, wywrócić ją do góry nogami i sprawić, że całkowicie się w niej zakochasz. Wyjątkowy spektakl kunsztu, który sprawił, że śniłam o pięknych kostiumach, zdjęciach i scenografii” – zachwycała się nim po pokazie Jazz Tangcay z „Variety".

Walentynkowy klimat także w słuchawkach

Równolegle z kinową premierą swoją propozycję przygotował Storytel. W aplikacji dostępny jest pełny audiobook „Wichrowe Wzgórza”, który pozwala zanurzyć się w historii niezależnie od miejsca — w podróży, na spacerze czy podczas codziennych obowiązków.

Nagranie interpretują Paulina Holtz i Marcin Stec. Ich narracja buduje nastrój i podkreśla emocjonalny ciężar historii, pomagając słuchaczom lepiej wejść w motywacje i przeżycia bohaterów. W serwisie dostępna jest również inna wersja audiobooka „Wichrowe Wzgórza” w interpretacji Pawła Paprockiego.

Historia Cathy i Heathcliffa pozostaje jednym z najmocniejszych literackich portretów uczucia wymykającego się zasadom i rozsądkowi. Powrót tytułu do kin oraz równoległa dostępność wersji audio sprawiają, że „Wichrowe Wzgórza” znów stają się jedną z centralnych romantycznych propozycji sezonu.

Czytaj też:

Na co do kina w Walentynki? 7 mocnych pretendentówCzytaj też:

Gwiazdorski hit na Walentynki. Właśnie trafia do TVP