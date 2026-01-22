Kolejne świetne ogłoszenia od Netfliksa. Te ucieszą Polaków

W tym roku na Netflix czeka nas zatrzęsienie nowych polskich produkcji. Powrócimy do bliskiej sercu Adamczychy i jej mieszkańców w 3. sezonie „1670”. Poznamy jedyny w swoim rodzaju duet, w pełnym humoru filmie „Zemsta”, który pokaże, czym jest kobieca solidarność. Przeniesiemy się też na sielską wieś w ciepłej komedii „Podlasie” opowiadającej o sile lokalnej społeczności. Dreszczyku emocji w nowościach Netfliksa dostarczy „Święty”, mroczny thriller zemsty oraz serial „Bunt”, w którym bohaterowie próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością i walką o przetrwanie.

Komedia „Zemsta” od Netfliksa. Kuna, Alexander i Żebrowski

„Zemsta” to komedia w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej, znanej z „Teściowie 2” czy „Sexify”, z gwiazdorską obsadą pełna zaskakujących zwrotów akcji. W wyjątkowym duecie w rolach głównych występują Izabela Kuna i Vanessa Alexander. Na ekranie zobaczymy również Michała Żebrowskiego. Główna bohaterka Agata szybko dowiaduje się, że w pełnym absurdów świecie najwierniejszym sojusznikiem jest kobieca solidarność, a najlepszą bronią – humor.

Netflix prezentuje komedię „Zemsta”. W obsadzie ulubieńcy!

„Zemsta” to komedia traktująca o tym, że warto zawalczyć o siebie, nawet jeśli jest się nieidealną i pogubioną. Agata, 28-latka z warszawskiej Pragi, jednego dnia traci pracę i ukochanego Jerzego. Gdy wydaje się, że gorzej być nie może, do drzwi bohaterki puka żona jej kochanka. Zamiast urządzić awanturę, składa jej propozycję. Tak rodzi się nieoczywisty sojusz dwóch kobiet, które łączy wspólny cel: sprawić, by Jerzy poczuł się tak samo zdradzony, upokorzony i bezbronny, jak one. Realizacja planu szybko wymyka się spod kontroli. Zemsta to ciąg absurdalnych sytuacji, pomyłek i nieprzewidzianych konsekwencji, które zmuszają Agatę do zmierzenia się nie tylko z Jerzym, lecz także z własnymi lękami, pragnieniami i głęboko zakorzenionymi przekonaniami na swój temat. Choć bohaterki dzieli wiek, doświadczenie i charakter, stopniowo budują między sobą więź opartą na solidarności, wsparciu i wspólnym przeżywaniu triumfów i klęsk.

Premiera filmu „Zemsta” zaplanowana jest na drugą połowę 2026 roku.

„Święty” – pierwszy film zrealizowany dla Netfliksa przez Jana P. Matuszyńskiego, znanego z „Ostatniej rodziny”

To mroczny thriller zemsty, w którym obok Piotra Żurawskiego wcielającego się główną postać wystąpią Lidia Sadowa, Helena Rząsa, Antoni Sztaba, Mirosław Baka, Dominika Kluźniak, Wiktoria Kruszczyńska i Andrzej Szeremeta. Film opowiada o losach Mikołaja, który po odbyciu długiej kary więzienia wkracza na precyzyjnie zaplanowaną drogę zemsty wobec tych, których obwinia o zniszczenie mu życia, odkrywając przy tym, że odwet ma swoją śmiertelną cenę – zapowiedź już dostępna w pierwszych kadrach.

„Święty” – pierwszy film Jana P. Matuszyńskiego dla Netfliksa!

„Święty” to thriller zemsty, którego ponury klimat wyraźnie kontrastuje ze świąteczną atmosferą. Mikołaj, czterdziestoletni mężczyzna wychodzący na wolność po długiej karze więzienia, sprawia wrażenie zrehabilitowanego, ale w rzeczywistości realizuje starannie zaplanowaną zemstę na tych, których obwinia o zniszczenie mu życia.

Wspierany przez młodszego brata zmarłej partnerki, wygadaną sex-workerkę oraz prokuratora przymykającego oko na jego działania, ściąga na siebie uwagę potężnej organizacji przestępczej. Zmuszony do walki o przetrwanie, musi unieść ciężar prywatnej vendetty.

Premiera filmu „Święty” na Netfliksie w drugiej połowie 2026 roku.

„Podlasie”, czyli kontynuacja przeboju „Nic na siłę”

Wraca Anna Seniuk i Artur Barciś – duet, który rozkochał w sobie widzów. Film opowiada o sile lokalnej wspólnoty, która pokazuje, że w obliczu tarapatów nikt nie mierzy się z przeciwnościami losu w pojedynkę. Sielskie Podlasie wraz z głównymi bohaterami można podejrzeć w najnowszych zdjęciach.

„Podlasie” od Netflix. Aktorska śmietanka w nowej komedii

„Podlasie” to ciepła komedia o miłości, rodzinie i wspólnocie. W dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania. Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru.

Premiera filmu „Podlasie” w kwietniu 2026 roku.

„Bunt” – serial z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem w rolach byłych współwięźniów, którzy po latach stają po przeciwnych stronach konfliktu. Akcja rozgrywa się podczas największego buntu więziennego w powojennej Europie, do którego doszło w Polsce w 1989 roku w czasie gwałtownych przemian politycznych. Bohaterowie próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością, zemstą i walką o przetrwanie, jednocześnie mierząc się ze wspólną przeszłością oraz decyzjami, które doprowadziły ich do tego dramatycznego momentu.

„Bunt” – serial Netfliksa na faktach z Borysem Szycem w głównej roli

W obsadzie zobaczymy również Jacka Poniedziałka, Anitę Szepelską, Artura Kujawę, Ryszarda Kakieteka, Michała Pietrzaka, Michała Felczaka, Winiego.

Premiera „Buntu” w drugiej połowie 2026 roku.

„1670” w nowej odsłonie. Co wiemy?

Jaka przyszłość czeka rodzinę Adamczewskich w 3. sezonie „1670”? Odpowiedź brzmi: to skomplikowane.

„1670” – 3. sezon hitu Netfliksa na pierwszych zdjęciach

Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

Premiera 3. sezonu „1670” już w drugiej połowie 2026 roku.

