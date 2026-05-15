Piątkowy wieczór pod znakiem najsłynniejszych agentek świata. Gdzie oglądać?

Czwórka przypomina jedną z najbardziej rozpoznawalnych komedii akcji początku XXI wieku. „Aniołki Charliego” wracają na ekrany i znów zamierzają ratować świat w rytmie wybuchów, dowcipów i perfekcyjnie wymierzonych kopniaków.

„Aniołki Charliego” w TV4. Gwiazdorska obsada i widowiskowa akcja

W piątek 15 maja o godz. 20:00 widzowie TV4 zobaczą film „Aniołki Charliego” w reżyserii McG. Produkcja, inspirowana kultowym serialem z lat 70., połączyła kino szpiegowskie, komedię i dynamiczne widowisko akcji.

W rolach głównych występują Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu. Aktorki wcielają się w trio agentek pracujących dla tajemniczego Charliego, szefa agencji detektywistycznej specjalizującej się w najbardziej niebezpiecznych sprawach.

Dylan, Natalie i Alex są nie tylko piękne i inteligentne, ale także perfekcyjnie wyszkolone. Bohaterki opanowały sztuki walki i korzystają z najnowocześniejszych technologii, które pomagają im działać na lądzie, wodzie i w powietrzu.

Tym razem Aniołki stają przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Nieznani sprawcy porywają milionera, który stworzył rewolucyjny program identyfikacji głosu. Technologia może zapewnić jej właścicielowi ogromną władzę, dlatego agentki ruszają do akcji, by powstrzymać przestępców.

Kultowa komedia akcji wraca do telewizji

„Aniołki Charliego” od lat pozostają jedną z najbardziej rozpoznawalnych komedii akcji. Film przyciąga widzów szybkim tempem, efektownymi scenami walki, charakterystycznym humorem i energetyczną ścieżką dźwiękową.

Produkcja do dziś uchodzi za jedną z najbardziej stylowych odsłon kina rozrywkowego początku lat 2000. Trudno się dziwić. Hollywood od dawna doskonali sztukę ratowania świata przez ludzi wyglądających tak, jakby właśnie schodzili z okładki magazynu modowego.

„Aniołki Charliego” już w piątek 15 maja o godz. 20:00 w TV4.

