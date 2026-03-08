Co obejrzeć w Dzień Kobiet? Sprawdzamy program TV

Na Dzień Kobiet stacja stawia na klasykę, która bawi, wzrusza i pokazuje, że siła może mieć wiele twarzy. 8 marca na antenie pojawią się tytuły z udziałem największych gwiazd Hollywood.

„Tootsie” i gra ze stereotypami

Filmowe pasmo na kanale Kino TV rozpocznie o godz. 17.40 kultowa komedia „Tootsie”, nominowana do dziesięciu Oscarów. W centrum historii jest aktor, który w desperackiej próbie zdobycia pracy przebiera się za kobietę. W postać Dorothy Michaels wcielił się Dustin Hoffman, tworząc jedną z najbardziej pamiętnych kobiecych ról wykreowanych przez mężczyznę.

Produkcja z 1982 roku stała się ważnym głosem w dyskusji o relacjach damsko-męskich i stereotypach płciowych. Pokazuje, że kobieta może być jednocześnie silna, niezależna, delikatna i zabawna.

„Zmowa pierwszych żon” – siła solidarności

O godz. 20.00 widzowie zobaczą komediodramat „Zmowa pierwszych żon”, oparty na bestsellerowej powieści Olivii Goldsmith. To historia trzech przyjaciółek, które po zdradach i rozczarowaniach odnajdują wsparcie w kobiecej solidarności.

W rolach głównych występują Diane Keaton, Goldie Hawn oraz Bette Midler. Film stał się symbolem niezależności i przyjaźni, a finałowa piosenka „You Don’t Own Me” do dziś uchodzi za manifest kobiecej wolności.

„Pracująca dziewczyna” w świecie wielkiego biznesu

O godz. 22.05 Kino TV wyemituje „Pracująca dziewczyna” – komedię romantyczną z mocnym wątkiem walki o zawodowe ambicje. Produkcja zdobyła sześć nominacji do Oscara i statuetkę za najlepszą piosenkę oryginalną „Let the River Run”, a także cztery Złote Globy.

W roli Tess McGill występuje Melanie Griffith. Gdy jej pomysł zostaje skradziony, ambitna sekretarka postanawia zawalczyć o siebie. Na ekranie partnerują jej Harrison Ford i Sigourney Weaver.

„G.I. Jane” – bezkompromisowa siła

Wieczór zamknie „G.I. Jane” w reżyserii Ridley Scott. To historia kobiety w męskim świecie wojska, mierzącej się z presją i uprzedzeniami. W porucznik Jordan O’Neil wciela się Demi Moore, która na potrzeby roli ogoliła głowę i przeszła intensywne przygotowanie wojskowe. Jej kreacja do dziś uchodzi za jedną z najważniejszych w karierze aktorki.

„Różne oblicza kobiecości” w Kino TV to zestawienie filmów, które nie tylko dostarczają emocji, ale też pokazują, z jakimi wyzwaniami kobiety mierzą się w pracy, relacjach i społeczeństwie. To propozycja na Dzień Kobiet, w której humor spotyka się z determinacją, a lekkość z poważnym przesłaniem.

