Całe rodziny zasiądą przed telewizorami. Premiera kinowego hitu

Stacja zaprezentuje uwspółcześnioną „Akademię Pana Kleksa” – film, który po kinowym triumfie ponownie przeniesie odbiorców do świata wyobraźni, kolorów i muzyki. Kiedy premiera?

Przebój Macieja Kawulskiego teraz w TV

Pierwsza część nowej ekranizacji powieści Jana Brzechwy, wyreżyserowana przez Macieja Kawulskiego, okazała się jednym z największych filmowych sukcesów ostatnich lat. W polskich kinach zobaczyło ją ponad 2,9 miliona widzów, a dzięki dystrybucji streamingowej trafiła do odbiorców w ponad 190 krajach. Teraz produkcja pojawi się na antenie TVN, dając szansę wszystkim, którzy chcą ponownie zanurzyć się w opowieści o odwadze, marzeniach i nieograniczonej fantazji.

Historia Ady Niezgódki i świat Ambrożego Kleksa

Nowa „Akademia Pana Kleksa” to współczesne spojrzenie na klasyczną książkę, które ma przemawiać zarówno do najmłodszych, jak i do dorosłych pamiętających kultową ekranizację z lat 80. W centrum wydarzeń znajduje się Ada Niezgódka, grana przez Antoninę Litwiniak. Bohaterka, z pozoru zwyczajna dziewczynka, trafia do tytułowej Akademii, gdzie pod okiem profesora Ambrożego Kleksa, w którego wciela się Tomasz Kot, odkrywa świat bajek, kreatywności i własnych talentów. W tej niezwykłej podróży odnajduje trop prowadzący do rozwiązania rodzinnej tajemnicy, której nikt nie potrafił wcześniej rozwikłać.

Film pełen muzyki, barw i emocji

Produkcja stawia nie tylko na widowiskową scenografię i efekty. Ważną częścią opowieści jest muzyka, przygotowana przez czołowych polskich artystów. Ścieżka dźwiękowa łączy znane motywy z nowoczesnymi brzmieniami, tworząc energetyczny i poruszający muzyczny spektakl. To właśnie dźwięk, zgodnie z założeniami twórców, otwiera drzwi do świata Kleksa i nadaje całej historii nowy wymiar.

Premiera w TVN

Telewizyjna premiera „Akademii Pana Kleksa” odbędzie się 21 listopada o godz. 20.00. Film, który podbił kina, tym razem zagości w ogólnodostępnej telewizji, oferując widzom sporą dawkę magii i sentymentalny powrót do dobrze znanej bajki.

