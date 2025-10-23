Dobre thrillery na Netflix. Odkrywamy ukryte perełki

Netflix to prawdziwa kopalnia emocji, choć niestety większość widzów sięga najczęściej po te same, szeroko promowane produkcje. Tymczasem w cieniu głośnych premier kryją się filmy, które potrafią wstrząsnąć, zaskoczyć i do ostatnich minut trzymać w napięciu. To właśnie te mniej znane thrillery — nieoczywiste, często pomijane przez algorytmy — okazują się prawdziwymi perełkami serwisu. I to właśnie one zasługują na odkrycie przez miłośników mocnych wrażeń, którzy szukają czegoś więcej niż typowej hollywoodzkiej formuły.

W naszym zestawieniu znajdziesz thrillery, które nie potrzebują wielkiego rozgłosu, by zrobić piorunujące wrażenie. To filmy, które ogląda się z zapartym tchem — i które po napisach końcowych długo nie dają spokoju.

Thrillery, o których mało kto słyszał. Netflix ma swoje perełki

„Podejrzenie pada na X”



Gdy samotna matka zostaje uwikłana w śmiertelną zbrodnię, z pomocą przychodzi jej sąsiad – zdolny nauczyciel matematyki. Jednak w sprawę zagłębia się zawzięty policjant.



„Zbrodnie rodzinne”



Zdesperowana, zdezorientowana Alicia jest gotowa na wszystko, aby ochronić przed więzieniem swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony.



„Buntownicy”



Girona, lato 1978. Zakochany nastolatek, który często padał ofiarą rówieśniczej przemocy, dołącza do paczki, która spędza czas na włamaniach, napadach i szalonej miłości.



„Raees”



Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.



„Ostatnia kropla”



Co będzie kroplą, która przeleje czarę goryczy? Katastrofalny dzień popycha ciężko pracującą samotną matkę na skraj szokującej desperacji.



„Fair Play”



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.



„The Call”



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Paradise”



Mężczyzna, którego żona musiała oddać 40 lat ze swojego życia, aby spłacić dług ubezpieczeniowy, za wszelką cenę próbuje je odzyskać.



„Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



„Niewidzialny strażnik”



Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.



„Kaliber”



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Trauma”



Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.



„Zostaw świat za sobą”



Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.



„Nieproszeni goście”



Anna w wyniku rodzinnej tragedii przebywa na oddziale psychiatrycznym. Gdy wraca do domu, ojciec oznajmia jej o zaręczynach z Rachel, która kiedyś była opiekunką matki.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Sierota”



Mąż i żona, którzy niedawno stracili dziecko, adoptują dziewięcioletnią dziewczynkę. Okazuje się, że nie jest ona tak niewinna na jaką wygląda.



„Stoker”



Po tajemniczej śmierci ojca do domu Indii i jej niestabilnej emocjonalnie matki wprowadza się nieznany dotąd wujek, którego dziewczyna podejrzewa o złe intencje. Czytaj też:

