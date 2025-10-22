Nie tylko „Teściowie”. Najlepsze polskie komedie ostatnich lat

Filmy z serii „Teściowie” w ostatnich latach przywracają Polakom wiarę w to, że w naszym kraju wciąż mogą powstawać dobre komedie. Trzecia część tej opowieści przyciągnęła ostatnio do kin tłumy i zgarnęła bardzo wysokie oceny (najwyższe z dotychczasowych odsłon). Fani mają nadzieję na to, że powstaną kolejne odsłony historii z ich uwielbianymi bohaterami, jednak twórcy jeszcze nie zdradzają swoich planów, związanych z serią.

Jeżeli jednak seans „Teściowie 3” rozbudził w was apetyt na dobrą komedię, mamy dla was listę filmów z tej półki, które na przestrzeni lat Polacy bardzo chętnie oglądali. Sprawdźcie, czy znajdziecie na niej coś, co was zainteresuje.

Dobre polskie komedie, które warto obejrzeć. Nie ma tu słabych tytułów

„Być kimś”



Rodzina Wiktora przeprowadza się do nowego mieszkania. Kiedy okazuje się, że lokal w przeszłości był własnością Lecha Wałęsy, postanawiają urządzić tam muzeum.



„Amatorzy”



Historia zaczyna się w momencie, kiedy teatr Krzyśka "Biuro Rzeczy Osobistych" wygrywa festiwal. Nagrodą ufundowaną przez zawodowy teatr jest możliwość zrealizowania spektaklu. Wielka radość, wielka szansa, wielkie oczekiwania. Krzysiek z aktorami właśnie pracują nad nową sztuką Grek Zorba. Wspaniale byłoby wystawić ją na prawdziwej scenie. Okazuje się jednak, że dyrektor teatru oferując im współpracę, stawia określone warunki. Kiedy pojawia się gwiazda – Wiki – aktorzy Krzyśka są pod urokiem jej charyzmy. Presja czasu, fascynacja Wiki… Premiera musi się odbyć, ale czy Krzysiek będzie z niej dumny?



„Rozwodnicy”



Byli małżonkowie orientują się, że są na łasce i niełasce Kościoła, gdy ponad dwadzieścia lat później próbują uzyskać orzeczenie o nieważności swojego związku.



„Masz ci los”



Rodzina przyjeżdża na pogrzeb ukochanego dziadka. Podczas stypy okazuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi grał przez całe życie, a zwycięski kupon… został pochowany wraz z nim.



„Szczęście świata”



Warszawski dziennikarz opuszcza stolicę, aby odszukać i przeprowadzić wywiad z autorem bestsellerowych przewodników.



„Uwierz w Mikołaja”



Trzy pozornie niezwiązane ze sobą historie znajdują wspólny wątek w okresie świątecznym za sprawą kilku nieoczekiwanych spotkań.



„Skołowani”



Opowieść o miłości, która odmieni największego kłamcę. Pełna uroku historia spotkania Maksa – wiecznego "Piotrusia Pana" i przebojowej Julii.



„Dalej, jazda!”



Józiek i Elżbieta wyruszają skradzioną nyską w góry, gdzie śmiech, ryzyko i miłość prowadzą ich ku spełnieniu marzeń.



„Przepiękne!”



Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.



„Jak pies z kotem”



Choć obaj bracia zostali reżyserami, ich życiowe drogi się rozeszły. Jednak gdy starszy doznaje udaru, młodszy się nim opiekuje, mimo że długo żyli jak pies z kotem.



„Czarna owca”



Czasem jedno słowo niesie za sobą lawinę konsekwencji, jedna decyzja jest w stanie zaważyć na dalszym losie całej rodziny… Ale zmiany nie muszą być złe, prawda?



„Juliusz”



Mimo drugiego zawału, ojciec Juliusza odmawia zmiany trybu życia. Wybawieniem zdaje się być Dorota, lekarz weterynarii.



„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”



Zdzisław Najmrodzki, znany całej Polsce jako "król złodziei", poznaje kobietę, dla której chce zmienić swoje dotychczasowe życie.



„Gotowi na wszystko. Exterminator”



Piątka przyjaciół postanawia reaktywować swój dawny zespół o nazwie Exterminator. Pani burmistrz obiecuje im w tym pomóc dając dotację.



„Ile waży koń trojański”



Zosia przenosi się do czasów młodości i dostaje szansę zmiany przeszłości.



„Nieznajomi”



Grupa przyjaciół postanawia, że do końca kolacji wszystkie rozmowy telefoniczne mają być w trybie głośnomówiącym, a SMS-y odczytywane na głos.



„Testosteron”



Grupa podchmielonych mężczyzn na niedoszłym weselu dzieli się swoimi przemyśleniami na temat kobiet i miłości.



„Lejdis”



Cztery bohaterki prowadzą bogate w niespodzianki życie. Ich przyjaźń sprawia, że łatwiej przebrnąć im przez pułapki zastawiane przez los. Czytaj też:

