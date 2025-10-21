Polskie kino króluje na Netflix. Trzy rodzime tytuły w czołówce

Nowości, kontynuacje i... przewaga polskiego kina. To najchętniej oglądane teraz filmy na Netflix.

Polskie filmy górą. Królują na Netflix

„Caramelo”

W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

„Spowita w mrok”

Inspiracją do nakręcenia tego thrillera była najważniejsza tajna operacja przeciwko ETA, która okazała się punktem zwrotnym w hiszpańskiej walce z terroryzmem. Rozgrywający się w latach 90. XX wieku oraz na początku lat dwutysięcznych film opowiada historię Amaii (w tej roli Susana Abaitua), młodej funkcjonariuszki Gwardii Cywilnej, która przez ponad 10 lat działa pod przykrywką w organizacji terrorystycznej, aby zlokalizować tajne składy broni ukryte na południu Francji.

„Idealna sąsiadka”

Za pomocą policyjnych nagrań z licznych interwencji film maluje obraz zżytej społeczności, która zmaga się z ciągłym nękaniem ze strony jednej sąsiadki. Jej wrogość przybiera złowrogi obrót, gdy doprowadza do śmiertelnej zbrodni.

„Furioza”

Dawid był kiedyś chuliganem działającym w środowiskach piłkarskich kiboli. Zerwał jednak z dawnymi nawykami, dzisiaj jest lekarzem. W jego życiu znowu pojawia się Dzika, miłość jego życia, teraz policjantka, która za cel postawiła sobie rozbicie kibolskiego gangu, z którym kiedyś sama była związana. Stawia Dawidowi ultimatum albo jej pomoże i znowu stanie się członkiem gangu, albo jego brat – przywódca grupy – trafi za kratki.

„Vinci 2”

Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.

„Kobieta z kabiny dziesiątej”

Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.

„Druga furioza”

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

