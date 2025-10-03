6 nowych tytułów od dziś na Netflix! Tych dwóch nie chcecie przegapić

W piątkowy wieczór i wolny weekend warto zajrzeć na Netflix. Wraz z początkiem października zadebiutowały wyczekiwane nowe produkcje. Przede wszystkim od dziś obejrzycie nową odsłonę popularnej antologii Ryana Murphy'ego „Potwory” – tym razem opowiadającą o amerykańskim mordercy Edzie Geinie, w którego wcielił się Charlie Hunnam. Drugim pewniakiem jest dramat oparty na bestsellerowej książce „Shy” Maxa Portera, w którym zagrał nagrodzony Oscarem Cillian Murphy, uwielbiany między innymi za role w „Peaky Blinders” czy „Oppenheimerze”. Oprócz tego pojawi się też kilka nowych seriali – w tym opowieść o pierwszej grupie kobiet zatrudnionej w ramach eksperymentu w sztokholmskiej policji. Sprawdźcie pełną listę nowości i pamiętajcie o nich szukając czegoś dobrego do obejrzenia w wolne dni.

Dwie potężne nowości od dziś na Netflix. To nie koniec premier na weekend

„Steve” (film)



Osadzony w połowie lat 90. film „Steve” jest oparty na bestsellerowej książce „Shy” Maxa Portera. Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve’a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem, a walki nie ułatwiają mu dręczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością oraz opanować skłonności do autoagresji i przemocy.



„Zmiana” (serial)



Szwecja, 1958 r. Po raz pierwszy w historii kraju mury szkoły policyjnej opuszczają kobiety. Nieliczna grupa absolwentek robi wielki krok w stronę równości płci. W praktyce policjantki muszą stawiać drobne kroki, ponieważ obowiązkowe spódnice od munduru ranią im uda niczym papier ścierny. Społeczeństwo z nich szydzi, media je lekceważą, a koledzy w mundurach nie szczędzą im drwin. Świeżo upieczone rekrutki trafiają do sztokholmskiej dzielnicy Klara, która cieszy się złą sławą miejsca o największej przestępczości w kraju. Kiedy ruszają patrolować ulice, dociera do nich, że ich największym problemem nie są kryminaliści, ale podejście kolegów z pracy i ogółu społeczeństwa.



„Potwór: Historia Eda Geina” (serial)



Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek, Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od „Psychozy”, poprzez „Teksańską masakrę piłą mechaniczną”, aż po „Milczenie owiec” — przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie zbrodniczych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.



„Zwierz” (serial)



Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem zmierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.



„Życzenie dżina” (serial)



Dżin — magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie w karierze — poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz swoimi własnymi nawykami.



„Delirium” (miniserial)



Kiedy wykładowca uniwersytecki wraca z podróży, zastaje swoją młodą żonę w stanie załamania nerwowego, które uniemożliwia jej zapamiętanie czegokolwiek. Profesor musi przeprowadzić śledztwo i odkryć, co wydarzyło się w weekend. Jak w kalejdoskopie na jaw wychodzą traumy z przeszłości rodziny, które doprowadziły jego żonę do szaleństwa. Czytaj też:

To skandynawska perełka Netfliksa. Thriller ma tylko 6 odcinkówCzytaj też:

To jeden z najlepszych filmów na Netflix. Zdobył 4 Oscary