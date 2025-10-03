To jeden z najlepszych filmów na Netflix. Zdobył 4 Oscary

„Birdman” Alejandro Gonzáleza Iñárritu to podukcja z 2014 roku, która natychmiast przyciągnęła uwagę nie tylko nietypową formą realizacji, ale także ostrym i ironicznym spojrzeniem na współczesny świat show-biznesu. Widzowie dostali kino, które balansuje na granicy czarnej komedii i dramatu psychologicznego, a przy tym wciąga intensywnością od pierwszych minut.

To jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Jest na Netflix

To historia aktora znanego z roli popkulturowego herosa, który poszukuje własnej tożsamości. Riggan Thomson (Michael Keaton) niegdyś zyskał sławę dzięki występom w serii filmów o przygodach superbohatera Birdmana. Kiedy odmówił zagrania w czwartej części cyklu, jego kariera przyhamowała. Obecnie starzejący się Riggan pracuje nad teatralną adaptacją opowiadania Raymonda Carvera, którą zamierza wystawić na Broadwayu. Jest jednocześnie jej reżyserem i odtwórcą głównej roli. Musi stawić czoła wielu przeciwnościom. Podczas próby jeden z aktorów ulega wypadkowi. Jego miejsce zajmuje popularny i ceniony przez krytyków Mike (Edward Norton), który jednak nie zamierza podporządkować się wizji reżysera. Również prywatne życie Thomsona mocno odbiera od ideału. Kochanka Riggana, aktorka Laura (Andrea Riseborough), mówi mu, że jest z nim w ciąży. Jego córka Sam (Emma Stone) niedawno zakończyła odwyk i wymaga ojcowskiego wsparcia. Niebawem zaczyna się ujawniać mroczne alter ego aktora.

Film zdobył cztery Oscary: za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz oryginalny oraz najlepsze zdjęcia. Szczególnie ten ostatni element stał się jednym z symboli „Birdmana”. Operator Emmanuel Lubezki stworzył iluzję jednego nieprzerwanego ujęcia, co nadało filmowi niezwykłej dynamiki i sprawiło, że publiczność mogła poczuć się niemal uczestnikiem wydarzeń rozgrywających się za kulisami.

Na ekranie pojawia się imponująca obsada. W głównej roli Michael Keaton, dla którego „Birdman” był powrotem w wielkim stylu – niektórzy krytycy nazwali tę rolę wręcz autobiograficzną aluzją do jego wcześniejszej kariery. Towarzyszą mu Emma Stone jako zbuntowana córka bohatera, Edward Norton w błyskotliwej i niepokojącej roli teatralnego egocentryka oraz Naomi Watts czy Zach Galifianakis.

Krytycy przyjęli film z ogromnym entuzjazmem, podkreślając, że Iñárritu udało się stworzyć satyrę na przemysł rozrywkowy, a jednocześnie uniwersalną opowieść o ludzkiej potrzebie akceptacji. „Dla takich filmów pokochałem kiedyś kino”; „Tak osobista opowieść w duszy jednego aktora. Wszystko wygrane tak maniakalnie i teatralnie. Mistrzostwo!”; „Film rewelacyjny w każdym aspekcie. Scenariusz chwyta widza za gardło i nie puszcza nawet po napisach końcowych. Keaton udowadnia, że jest wybitnym aktorem” – pisali polscy krytycy.

Jeśli szukasz filmu, który zaskoczy formą, oczaruje aktorstwem i poruszy w najgłębszym sensie – „Birdman” jest obowiązkową pozycją.

