Filmowy sztos na weekend! Od thrillerów po komedię romantyczną

Widzowie dostaną w nadchodzących dniach sporą dawkę emocji. Poczynając od sensacyjnych thrillerów z Gerardem Butlerem, przez komedię romantyczną z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston, aż po epicki finał sagi z Keanu Reevesem w roli głównej. Wszystko to w ten weekend na kanale AXN.

Gerard Butler ratuje świat

Już w piątek, 3 października, stacja pokaże dwa filmy z Butlerem. Najpierw o godz. 21:05 „Londyn w ogniu”, w którym agent Mike Banning musi ochronić prezydenta USA podczas zamachu w sercu brytyjskiej stolicy. W obsadzie obok niego pojawiają się Aaron Eckhart i Morgan Freeman.

Tuż po nim, o godz. 23:15, widzowie zobaczą „Świat w ogniu”. Tym razem Banning zostaje wrobiony w próbę zamachu na prezydenta i sam staje się celem pościgu. W filmie występują m.in. Morgan Freeman i Nick Nolte. To emocjonujące zakończenie trylogii, pełne zwrotów akcji i bezlitosnych przeciwników.

Komedia i wielki finał z Johnem Wickiem

W sobotę, 4 października, o godz. 20:00 AXN pokaże przebojową komedię „Żona na niby”. Adam Sandler wciela się w mężczyznę, który wplątuje swoją asystentkę (Jennifer Aniston) w serię kłamstw, by zdobyć serce pięknej dziewczyny. Sprawy wymykają się spod kontroli, a bohaterowie lądują na Hawajach, gdzie czeka ich prawdziwy chaos i sporo zabawnych niespodzianek.

Z kolei w niedzielę, 5 października, o godz. 20:00 czas na finałową odsłonę przygód legendarnego zabójcy. „John Wick 4” to widowisko na najwyższym poziomie – od oszałamiających scen walk w Osace i Berlinie po dramatyczny pojedynek w Paryżu. Reeves w roli Wicka staje przeciwko Markizowi de Gramont (Bill Skarsgård) i mistrzowi Caine’owi (Donnie Yen). To filmowe wydarzenie, które łączy akcję, emocje i spektakularną choreografię.

