Nowości na Canal+. Filmy pełne akcji i dreszczyku

Końcówka września na kanale Premiery Canal+ zapowiada się wyjątkowo gorąco. Na platformę trafiły właśnie mocne tytuły – od hollywoodzkich hitów z największymi gwiazdami, przez thrillery i horrory, aż po familijne kino, które pokocha cała rodzina.

Premiery dla miłośników horrorów

Miłośnicy duchów i zjawisk nadprzyrodzonych nie będą mogli narzekać. W ofercie znalał się m.in. finał kultowej serii horrorów, której akcja rozgrywa się w świecie zniszczonym przez epidemię wirusa. Jest też obraz króla gatunku, Davida Cronenberga, o granicach ludzkiej moralności. „Koszmar minionego lata” to odświeżona historia o paczce przyjaciół, którzy skrywają tajemnicę śmiertelnego wypadku.

Pensylwania, małe miasteczko i niewyobrażalna tragedia. Siedemnaścioro dzieci znika z domów dokładnie o 2:17 w nocy. Ten film wgniecie was w fotel i długo nie da zasnąć. Dreszczyku emocji dostarczy nam także dramat z elementami komedii Wesa Andersona w gwiazdorskiej obsadzie. 25 września na platformę trafi kontynuacja głośnego horroru o, śmiercionośnej sztucznej inteligencji, która zostaje wskrzeszona, by stawić czoła nowemu zagrożeniu – robotowi szpiegowskiemu Amelii.

Dzień później na platformie pojawi się „Brzydka siostra”. Historia Elwiry, przyrodniej siostry Kopciuszka, która obsesyjnie pragnie zdobyć serce Księcia. Horror balansuje między baśnią a ostrą krytyką współczesnych standardów urody.

Mocne kino akcji

Prawdziwą gratką dla fanów filmów akcji, toczącej się z prędkością światła, będzie thriller osadzony w świecie Johna Wicka. Brutalna akcja, widowiskowe sceny walk i klimat, który pokochają fani serii. Niekwestionowanym hitem jest też ostatnia misja Ethana Hunta. Tom Cruise tym razem musi stawić czoła sztucznej inteligencji o nazwie Entity, która przeniknęła do sieci wywiadowczej całego świata.

Całe rodziny zasiądą przed telewizorami, by obejrzeć aktorski remake kultowego filmu „Jak wytresować smoka”. Historia chłopca, który zaprzyjaźnia się ze smokiem Szczerbatkiem, nigdy się nie starzeje, zawsze bawi i wzrusza.

„Fenicki układ”



Rok 1950, jeden z najbogatszych ludzi w Europie, Anatole Zsa-Zsa Korda, uchodzi z życiem z katastrofy lotniczej. To już szósty zamach, którego ofiarą pada mężczyzna, ponieważ bezwzględne działania biznesowe przysporzyły mu wielu wrogów. By sfinalizować projekt życia, jednocześnie bojąc się o swoje bezpieczeństwo, Zsa-Zsa wyznacza swoją następczynię. Wybór pada na jego dwudziestoletnią córkę, z którą nie utrzymuje kontaktu i która wybrała… drogę zakonną. Czy z jej pomocą deal życia się powiedzie? Reżyseruje kultowy Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel", "Fantastyczny pan Lis"), a obsada ugina się od wielkich nazwisk - Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Jeffrey Wright...



„Zza grobu”



Ostatni film Davida Cronenberga, kultowego twórcy body horrorów. Pogrążony w żałobie po zmarłej żonie, biznesmen Karsh tworzy innowacyjną (jak również mocno kontrowersyjną) technologię, która pozwala żyjącym monitorować stan ciał ich bliskich zmarłych złożonych do grobu. Dzięki GraveTech mężczyzna odkrywa, że miejsce pochówku jego żony, i kilku innych osób, zostało zbezczeszczone, co skłania go do rozpoczęcia śledztwa. Efekty poszukiwania prawdy prowadzą Karsha do obsesji i motywują do przekraczania granic moralności. W rolach głównych Vincent Cassel, Diane Kruger i Guy Pearce.



„Koszmar minionego lata”



Nowa wersja filmu z 1997 roku, opartego na powieści Lois Duncan. Po raz kolejny na ekranie pojawia się piątka przyjaciół, która zawiera mroczny pakt – zobowiązują się nigdy nie wyjawić prawdy o wypadku samochodowym, w wyniku którego zginął człowiek. Przeszłość nie pozwala jednak o sobie zapomnieć – ktoś wie, co wydarzyło się poprzedniego lata i zaczyna ich szantażować, szukając sprawiedliwości.



„28 Lat później”



Ostatnia część kultowej serii horrorów stworzonej przez Danny'ego Boyle'a (reżyser m.in. "Trainspotting" czy "Slumdog. Milioner z ulicy"). Śmiertelny wirus, kwarantanna i mroczne mutacje. Tylko nieliczni przetrwali epidemię, łącząc się w grupy, zamieszkujące strategiczne miejsca. Gdy jeden z członków takiego zgromadzenia opuszcza bezpieczną wyspę, kierując się w stronę serca filmowej krainy, z przerażeniem odkrywa, że skutki rozprzestrzenienia się wirusa nie ominęły nikogo. W tej części z umarłymi walczą Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer i Ralph Fiennes.



„Jak wytresować smoka”



Aktorski remake jednej z najlepszych animacji ostatnich lat. Berk to wyspa, na której od pokoleń smoki i wikingowie żyją jako zaciekli wrogowie. Kiedy syn wodza ludzi, Czkawka, zaprzyjaźnia się ze smokiem Szczerbatkiem, łamie znany dotąd porządek. W towarzystwie Astrid i Gobbera para przyjaciół zmuszona jest wspólnie walczyć o pokój, redefiniując znaczenia słów takich jak przywódca czy bohater.



„Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka”



Aktorski remake jednej z najlepszych animacji ostatnich lat. Berk to wyspa, na której od pokoleń smoki i wikingowie żyją jako zaciekli wrogowie. Kiedy syn wodza ludzi, Czkawka, zaprzyjaźnia się ze smokiem Szczerbatkiem, łamie znany dotąd porządek. W towarzystwie Astrid i Gobbera para przyjaciół zmuszona jest wspólnie walczyć o pokój, redefiniując znaczenia słów takich jak przywódca czy bohater.



„Mission Impossible – The Final Reckoning„



Tom Cruise powraca w roli agenta Ethana Hunta w ostatniej misji, która nie może się nie udać. Wraz z zespołem szuka Entity, sztucznej inteligencji, która wpłynęła do sieci wywiadu całego świata. Jego tropem podążają przedstawiciele rządowi, a Ethan musi również zmierzyć się ze wspomnieniami z przeszłości. Agent zrobi jednak wszystko, by nie dopuścić do zagłady ludzkości.



„Zniknięcia”



Jeden z największych box office'owych hitów tego roku. Spokojnym miasteczkiem w Pensylwanii wstrząsa tragiczna zagadka – aż siedemnaścioro dzieci, uczniów jeden klasy w lokalnej szkole, znika ze swoich domów dokładnie o 2:17 nad ranem. Ich nauczycielka zostaje odrzucona przez społeczność, mieszkańcy miasta nie wierzą w jej niewinność, więc sama rozpoczyna własne śledztwo. Jednocześnie ojciec jednego z zaginionych próbuje odkryć, co stało się z dziećmi.



„Fantastyczna 4: Pierwsze kroki”



Futurystyczny świat, a w nim Pierwsza Rodzina Marvela, która oprócz godzenia swoich superbohaterskich obowiązków z rolami prywatnymi, zmuszona jest stanąć do walki z wiecznie głodnym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem. Chcą oni zniszczyć Ziemię, a członkowie rodziny nie poddają się, choć misja nabiera dla nich bardzo prywatnego charakteru. W serwisie od 23 września.



„M3gan 2.0”



To kontynuacja historii M3GAN, wytworu sztucznej inteligencji, odpowiedzialnego za masakrę, która zmroziła krew w żyłach ludzi. Choć została ona opanowana, tym razem konieczne będzie… wskrzeszenie jej, by walczyła z Amelią, powołanym do życia robotem szpiegowskim, który powoli wymyka się spod ludzkiej kontroli. W serwisie od 25 września.



„Brzydka siostra”



Elwira, przyrodnia siostra Kopciuszka, jest przekonana, że to właśnie ona powinna poślubić Księcia. Wpadając w obsesję na punkcie piękna i żądzy wygranej nie cofnie się przed niczym, by dopiąć swego. Ta bajka szybko przestaje być idylliczna, a postawione w niej pytania odzwierciedlają dzisiejszą pogoń za nierealnymi standardami piękna. Fani „Substancji” będą zakochani. W serwisie od 26 września.

PREMIERY CANAL+ to serwis, w którym bez umów i abonamentu można wypożyczać polskie i zagraniczne hity filmowe, produkcje prosto z kina oraz tytuły, które nie zdążyły jeszcze szeroko zadebiutować w Polsce na wielkim ekranie. PREMIERY CANAL+ są dostępne online, w aplikacjach Samsung TV, WebOS, Android TV czy w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem iOS oraz Android.

Czytaj też:

Gorące nowości na HBO Max. Te kryminały to prawdziwe perełkiCzytaj też:

Megahit Hollywoodu i ponad 10 nowości w Canal+. Są prawdziwe perełki