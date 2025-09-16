Megahit Hollywoodu i ponad 10 nowości w Canal+. Są prawdziwe perełki

Na Canal+ wpadło właśnie sporo świetnych nowości. Widzowie mogą liczyć m.in. na nowe kryminały i thrillery, które wciągają od pierwszej minuty i trzymają w napięciu aż do finału.

Premiery i hity w Canal+

To propozycje dla tych, którzy kochają zagadki, mroczne tajemnice i nieoczekiwane zwroty akcji, ale Canal+ nie zapomina też o widzach spragnionych faktów i emocji płynących z prosto życia. Wśród premier znajdą się filmy dokumentalne, które odsłaniają niewygodne prawdy i przedstawiają fascynujące historie. Co ważne, w ramówce pojawią się także propozycje dla młodszej widowni. Animacje i familijne tytuły sprawią, że seans przed telewizorem stanie się świetną rozrywką dla całej rodziny. Canal+ w tym tygodniu serwuje więc pełny wachlarz emocji – od dreszczyku grozy, przez dokumentalne odkrycia, aż po beztroską zabawę. Jest też coś dla miłośników przyrody i to w najlepszym wydaniu – z udziałem sir Davida Attenborough.

„Biała otchłań”



Twórca kultowego „Sharknado” wraca z kolejnym pomysłem. „Biała odchłań” opowiada o grupie nurków, którzy zamiast poszukiwanej kokainy znajdują... żądne krwi rekiny. Trzymająca w napięciu akcja gwarantowana.



„Dwie siostry”



Poruszająco zapowiada się też film „Dwie siostry”. Dwie przyrodnie siostry, skłócone od lat, wyruszają na Ukrainę, by odnaleźć ciężko rannego ojca. Ich podróż prowadzi przez bombardowane wsie i spalone czołgi, aż w końcu trafiają wprost na linię frontu pod Charkowem. W obliczu wojny stają przed pytaniami o wybaczenie i rodzinne więzi.





„Być kimś”



Historia Wiktora i jego rodziny, którzy wprowadzają się do mieszkania należącego kiedyś do Lecha Wałęsy, pokazuje, jak zwykłe życie może zmienić się w turystyczną atrakcję. Przewrotny pomysł żony bohatera sprawia, że codzienność staje się lekcją sławy i pytaniem, co znaczy naprawdę „być kimś”.



„Dowody zbrodni: Morderstwa na bagnach”



Miłośnicy kryminalnych zagadek powinni zwrócić uwagę na „Dowody zbrodni: Morderstwa na bagnach”. Amerykańskie bagna w Luizjanie, Alabamie i na Florydzie stają się scenerią zbrodni niemal idealnych. Ciała ukryte w wilgoci i wysokiej temperaturze, pożerane przez aligatory – to koszmar detektywów. A jednak dzięki uporowi śledczych i rodzin ofiar wiele spraw udało się rozwikłać.



„Legenda Ochi”



„Legenda Ochi” przenosi widza do odległej wioski na wyspie Carpathia. Yuri, nieśmiała dziewczyna z farmy, wychowywana w strachu przed tajemniczymi bestiami, znajduje rannego ochi. Ta decyzja odmienia jej życie i wystawia na próbę lokalne wierzenia.



„Elfy rozrabiają”



„Elfy rozrabiają” to animowana opowieść o elfiej ekipie, która pomaga mieszkańcom wielkiego miasta. Kiedy jednak pojawia się gang rywalizujących elfów, zaczyna się walka o przyszłość obu klanów. Czy przyjaźń najmłodszych bohaterów wystarczy, by zakończyć spór ciągnący się od ponad 250 lat?



„Szczęki. Megahit Hollywoodu”



Fani klasyki kina dostaną dokument „Szczęki. Megahit Hollywoodu” – kulisy powstania filmu, który w latach 70. zmienił oblicze horroru i światowego box office’u.



„Tunel”



Norweskie klimaty. Po wypadku cysterny dziesiątki ludzi zostają uwięzione wewnątrz, a pożar i dym odbierają im ostatnie nadzieje. Na zewnątrz szaleje śnieżyca, a służby ratunkowe walczą z czasem. To survivalowy dramat, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty.



„Sezon na zabijanie”



W filmie „Sezon na zabijanie” Robert De Niro gra weterana wojny w Bośni, który ucieka od przeszłości w góry. Tam spotyka Johna Travoltę w roli serbskiego żołnierza szukającego zemsty. Spotkanie przeradza się w krwawy pojedynek w sercu dzikiej przyrody.



„Niezniszczalna”



Kate Beckinsale wciela się w agentkę CIA, która musi ocalić porwanego męża. Na szali stawia bezpieczeństwo całego kraju, działając na granicy prawa i ryzykując własnym życiem.



„Zidentyfikowani po latach”



W serialu „Zidentyfikowani po latach” widzowie poznają działalność DNA Doe Project. Organizacja pomaga ustalić tożsamość tysięcy niezidentyfikowanych ciał w USA. To nie tylko praca śledcza, ale i ulga dla rodzin, które przez lata żyły w niepewności.



„Świat zwierząt: rodzicielstwo”



Coś dla miłośników przyrody – „Świat zwierząt: rodzicielstwo". David Attenborough jak zawsze z pasją opowiada o niezwykłym wysiłku zwierząt, które podejmują największe wyzwanie – wychowanie młodych.

