Będzie śląski Harry Potter? Takiej premiery jeszcze nie było

W październiku do kin w całej Polsce trafi familijny film „Skarbek i tajemnica magicznego sreberka”. Produkcja łączy humor, emocje i lokalny folklor, zabierając widzów w podróż do świata śląskich legend.

Magia śląskich legend na ekranie

Bohaterem filmu jest dziesięcioletni Janek – chłopiec z wyobraźnią tak bujną, że trudno mu odróżnić fikcję od rzeczywistości. Gdy jego starsza siostra Zosia wpada w ręce demonicznego Utopca, a w jej miejsce pojawia się odrażający Podciep, nikt nie chce uwierzyć w dramat chłopca. Janek trafia na Śląsk, gdzie poznaje swojego pradziadka – byłego górnika, z którym wyrusza w niezwykłą i pełną magii podróż.

„Skarbek i tajemnica magicznego sreberka” to opowieść o odwadze, sile wyobraźni i więziach rodzinnych. Na ekranie ożyją postacie ze śląskiego folkloru – Utopce, Beboki i Skarbki – które przeniosą widzów w świat pełen tajemnic i niezwykłych przygód. W produkcji wystąpili m.in. Piotr Musianek, Barbara Gacek, Jakub Tomczyk, Dorota Pomykała, Sonia Bohosiewicz, Cezary Kosiński, Lech Dyblik, Sebastian Stankiewicz, Mikołaj Roznerski oraz legenda kina pochodząca ze Śląska — Olgierd Łukaszewicz.

„Skarbek i tajemnica magicznego sreberka”. Kiedy premiera?

Reżyserem filmu jest Tomasz Jurkiewicz, a za zdjęcia odpowiada Maciej Długaj. Scenariusz stworzyli wspólnie Wojciech Kuczok, Tomasz Jurkiewicz i Piotr Janusz. Produkcję zrealizowała Domino Film (Małgorzata Domin i Dominika Mandla) we współpracy z Instytucją Filmową Silesia Film oraz Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Projekt został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Śląski Fundusz Filmowy oraz Gminę Piekary Śląskie.

Film „Skarbek i tajemnica magicznego sreberka” trafi do kin w całej Polsce 24 października 2025 roku. Dystrybucją zajmuje się TVP Dystrybucja Kinowa.

Galeria:

