Mały „Skrzat” przyciągnął gwiazdy. Polacy zobaczą go już jutro

Warszawskie kino Helios na chwilę zamieniło się w baśniową krainę. W środę, 17 września odbyła się tam uroczysta premiera filmu „Skrzat. Nowy początek”. Na wydarzenie przybyły całe rodziny, które oprócz seansu mogły liczyć na mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Produkcja, objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, wchodzi do kin w całej Polsce już w piątek.

Gwiazdy i tłumy na premierze

Na premierze pojawiła się ekipa filmu, w tym reżyser, scenarzysta i montażysta Krzysztof Komander, a także aktorzy: Amelia Golda, Maksymilian Zieliński, Arkadiusz Jakubik, Anna Smołowik, Agata Turkot i Wojciech Solarz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło znanych nazwisk – pojawili się m.in. Wojciech Smarzowski, Jan Frycz, Michał Koterski, Rafał Mroczek, Katarzyna Ankudowicz czy Mateusz Pawłowski. Wydarzenie uświetnili też młodzi aktorzy znani z hitów „Akademia Pana Kleksa” i „Za duży na bajki”: Antonina Litwiniak, Konrad Repiński, Maciej Karaś i Patryk Siwek.

Wieczór pełen emocji poprowadziła Anna Smołowik, którą chwilę później widzowie mogli podziwiać także na ekranie. Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje – fotobudkę, prezenty od partnerów i specjalną kolekcję ubrań SKRZAT. Atmosfera była pełna zabawy i wzruszeń, a wydarzenie okazało się niezapomnianym przeżyciem dla dzieci i dorosłych.

O czym jest film „Skrzat. Nowy początek”?

Produkcja opowiada historię 11-letniej Hani, która po przeprowadzce do nowego miasta musi odnaleźć się w obcym środowisku. Kiedy rówieśnicy zabierają jej rodzinny medalik, dziewczynka postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W misji towarzyszy jej szkolny outsider Michał – młody wynalazca, który uczy ją, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

Film to projekt debiutantów. Po raz pierwszy w pełnym metrażu stanął za kamerą Krzysztof Komander, a rolę głównej bohaterki powierzono debiutującej Amelii Goldzie. Na planie towarzyszyli jej m.in. Arkadiusz Jakubik, Maksymilian Zieliński, Anna Smołowik, Wojciech Solarz i Agata Turkot. W produkcji w specjalnej roli pojawia się także Borys Szyc.

Film z przesłaniem dla całych rodzin

Jak przekonują twórcy, „Skrzat. Nowy początek” to nie tylko przygodowa opowieść, ale także film z ważnym przesłaniem. Porusza tematy przemocy rówieśniczej, trudnych zmian życiowych i odpowiedzialności za środowisko. To inteligentna rozrywka, która ma inspirować dzieci i być punktem wyjścia do rozmów w rodzinach. Ekipa filmu nie poprzestaje na warszawskiej premierze – wcześniej odwiedzili już Poznań, Łódź i Katowice, a kolejne spotkania z widzami zapowiadają na bieżąco w mediach społecznościowych.

„Skrzat. Nowy początek” wchodzi na ekrany kin w całej Polsce już w piątek, 19 września 2025 roku.

