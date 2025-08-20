„Herosi kina akcji”. Wrzesień pełen wybuchów, pościgów i gwiazd

W każdy piątek o 22.00 stacja AMC zaprasza na cykl „Herosi kina akcji” – zestaw produkcji pełnych adrenaliny, widowiskowych starć i bohaterów, którzy nigdy nie odpuszczają.

Steven Seagal ratuje świat w „Liberatorze”

Już 5 września widzowie zobaczą kultowy film „Liberator”, w którym Steven Seagal jako Casey Ryback, kucharz z przeszłością w Navy SEALs, samotnie staje przeciwko grupie najemników próbujących przejąć pancernik USS Missouri uzbrojony w głowice nuklearne. W akcji wspiera go Jordan, była Playmate, a razem muszą powstrzymać terrorystów przed wywołaniem katastrofy.

Tydzień później, 12 września, AMC pokaże premierowo „Liberator 2”. Tym razem Ryback musi uratować całe wschodnie wybrzeże USA przed atakiem śmiercionośnego satelity, którym steruje zbuntowany inżynier Travis Dane. Akcja rozgrywa się w pędzącym pociągu, a czas ucieka nieubłaganie.

Van Damme i Travolta w widowiskowym starciu

19 września na ekranie AMC pojawi się „Krzyżowy ogień”. Jean-Claude Van Damme i Scott Adkins wcielają się w dwóch płatnych zabójców, którzy – mimo rywalizacji – muszą połączyć siły, by pozbyć się wspólnego wroga, szefa kartelu narkotykowego. Efekt? Dynamiczna mieszanka brutalnych pojedynków, pościgów i napięcia do ostatniej sekundy.

Na finał cyklu, 26 września, AMC pokaże „Płonącą pułapkę” z Joaquinem Phoenixem i Johnem Travoltą. Historia strażaka Jacka Morrisona, uwięzionego na 20. piętrze płonącego wieżowca, to połączenie dramatycznych akcji ratunkowych ze wzruszającą opowieścią o rodzinie, odwadze i poświęceniu.

