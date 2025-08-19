Jan Komasa nakręcił swój hollywoodzki debiut! W zwiastunie wielkie amerykańskie gwiazdy

Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w „Niewiernej", Kyle Chandler, którego oglądaliśmy w „Wilku z Wall Street", Daryl McCormak, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w „Powodzenia, Leo Grande", Zoey Deutch (Samanta z „Zanim odejdę"), Madeline Brewer (Janine Lindo z „Opowieści podręcznej"), Phoebe Dynevor (Daphne z „Bridgertonów" i Emily z „Fair Play"), Mckenna Grace (Phoebe z „Pogromców duchów") oraz Dylan O'Brien (Thomas z „Więźnia Labiryntu") – to tylko kilka najważniejszych nazwisk z obsady „Rocznicy".

Reżyser „Sali samobójców" czy nominowanego do Oscara „Bożego Ciała" wkroczył na hollywoodzkie salony i zrealizował swój pierwszy film w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów „Wołyń", „Cicha noc", „Bogowie", „Wesele" czy „Hiacynt".

„Rocznica" to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie „Zmiana". Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.

„Rocznica". Więcej o nowym filmie Jana Komasy, zrealizowanym w USA

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana „Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

Pomysł na „Rocznicę" zrodził się w głowie i w sercu Jana Komasy. „Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji" – mówi. To była łamigłówka narracyjna, którą uważał za technicznie i artystycznie fascynującą.

Reżyser opowiada tę historię wraz z Lori Rosene-Gambino, której scenariusz „The Murderer Among Us", będący dogłębną analizą burzliwej historii powstania filmu „M – Morderca" Fritza Langa, został uznany za jeden z 50 najlepszych dostępnych scenariuszy według „Total Film". Gambino jest członkinią The Writers Guild of America. „Lori od razu uchwyciła ducha »Rocznicy« i wiedziała, że jest on pełen niuansów" – przyznał Komasa. „Pracowałem z nią podczas pandemii i spędziliśmy wiele godzin na rozmowach. Wiedziałem, że będzie pełna pasji i skrupulatności – i taka była" – podsumował reżyser.

Film „Rocznica” zadebiutuje w kinach już 21 listopada tego roku.

