Paweł Pawlikowski kręci film „1949”. W głównej roli nominowana do Oscara aktorka

O nowym filmie Pawła Pawlikowskiego piszą wszystkie zagraniczne media. Oprócz Sandry Huller w obsadzie mamy zobaczyć takie gwiazdy jak Augusta Diehla („Ukryte życie”), Annę Madeley („Patrick Melrose”), Devida Striesowa („Na Zachodzie bez zmian”), Theo Trebsa („Biała wstążka”) oraz Hannsa Zischlera („Monachium”, „Teoria wszystkiego”).

Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Co wiemy o „1949”?

Film „1949”, osadzony w szczytowym okresie zimnej wojny, koncentruje się na relacji pisarza Thomasa Manna (Hanns Zischler) i jego córki Eriki (Sandra Hüller), aktorki, dziennikarki i kierowcy rajdowego, którzy wyruszają w podróż czarnym buickiem po zrujnowanych Niemczech – od zdominowanego przez USA Frankfurtu po kontrolowany przez Sowietów Weimar.

Wiadomo, że film będzie kręcony w Polsce, Niemczech i Włoszech. Producentami filmu są Mario Gianani i Lorenzo Mieli z Our Films, Ewa Puszczyńska z Extreme Emotions, Jeanne Tremsal i Edward Berger z Nine Hours oraz Lorenzo Gangarossa z Circle One.

W skład zespołu kreatywnego wchodzą znani Polscy artyści, w tym autor zdjęć Łukasz Żal („Ida”, „Strefa interesów”, „Zimna wojna”), projektantka kostiumów Aleksandra Staszko („Hiacynt”, „Ida”, „Zimna wojna”), montażysta Piotr Wójcik („Czarne stokrotki”, „Matki pingwinów”), scenografowie Katarzyna Sobańska („Młyn i krzyż”, „Ida”, „Jesteś Bogiem”) i Marcel Sławiński („Jesteś Bogiem”, „Niebezpieczni dżentelmeni”) oraz kompozytor Marcin Marsecki („Ślepnąc od świateł”, „Nieznajomi”).

