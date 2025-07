Lista filmów, które przypomną ci, czym jest dobre kino. Idealne na lato

Lato to idealny czas, by nadrobić świetne kino, które przegapiłeś w ostatnich latach, albo które wciąż chodzi ci po głowie, ale ciągle brakowało chwili, by naprawdę się w nie zanurzyć. Właśnie dlatego przygotowaliśmy zestaw 15 filmów z ostatnich kilku lat, które idealnie sprawdzą się na początek wakacji – niezależnie od tego, czy szukasz czegoś lekkiego i przyjemnego, czy raczej głębokiej historii, która zostaje z tobą na dłużej.

Wśród naszych propozycji znajdziesz zarówno współczesne dramaty psychologiczne, trzymające w napięciu thrillery, jak i poruszające opowieści o relacjach, dorastaniu, zmianie. Nie brakuje też bardziej refleksyjnych tytułów, które nie boją się trudnych emocji i tematów, ale robią to w sposób przystępny i pięknie zrealizowany. To kino, które opowiada o ludziach – często nieidealnych, ale prawdziwych. O życiowych zakrętach, niespodziewanych wyborach, momentach zawahania i chwilach triumfu. Czasem w lekkiej formie, czasem z pazurem, a czasem z melancholią.

Jeśli więc chcesz rozpocząć lato nie tylko od grillowania i leżenia na hamaku, ale też od naprawdę dobrych filmów – ta lista jest dla ciebie. Znajdziesz tu tytuły, które zachwycały krytyków, zdobywały nagrody albo po prostu zostały pokochane przez widzów.

Zobacz, co warto obejrzeć na początku sezonu, gdy wieczory są długie, a głowa otwarta na emocje.

15 filmów na początek lata – mocne, świetne tytuły z ostatnich lat

„Saltburn”



Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta.



„Palm Springs”



Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.



„Tamte dni, tamte noce”



Włoskie lato 1983 roku. Elio (Chalamet), dojrzały jak na swój wiek siedemnastolatek, spędza wakacje w rodzinnej willi. Czas beztrosko upływa mu na przepisywaniu i graniu utworów muzyki klasycznej, czytaniu lub flirtowaniu ze swoją przyjaciółką Marzią (Esther Garrel). Pewnego dnia jak co roku w willi pojawia się stażysta Oliver (Hammer), czarujący, amerykański doktorant mający pomagać ojcu Elio, wybitnemu profesorowi. Pośród skąpanych w słońcu, zachwycających krajobrazów Elio i Oliver odkrywają uderzające do głowy piękno budzącego się pożądania, które na zawsze odmieni ich życie.



„Green Book”



Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.



„Pewnego razu w Hollywood”



Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt (Leonardo DiCaprio), oraz jego wiernego dublera (Brad Pitt nigdy nie był lepszy). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie "Dziecka Rosemary"



„Barbie”



Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.



„Biedne istoty”



Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„Le Mans '66”



Matt Damon i Christian Bale grają w tym „niesamowicie ekscytującym” (Peter Travers, „Rolling Stone”) filmie inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami, opartym na prawdziwej historii o próbie stworzenia najszybszego samochodu świata przez Ford Motor Company. Amerykański projektant samochodów Carroll Shelby (Damon) i nieustraszony, pochodzący z Wielkiej Brytanii mistrz kierownicy Ken Miles (Bale) wspólnie walczą z ingerencją wielkiej korporacji oraz prawami fizyki, aby zbudować rewolucyjny samochód wyścigowy i zmierzyć się z Enzo Ferrarim na wyścigu 24 Hours of Le Mans we Francji w 1966 r.



„Wszystko wszędzie naraz”



Evelyn Wang dźwiga na swoich barkach cały mikroświat - prowadzi własny skromny biznes, opiekuje się starym ojcem, wychowuje córkę, ma problemy w małżeństwie. Kiedy do tego wszystkiego dochodzą kłopoty z urzędem skarbowym, wszechświat Evelyn rozpada się na wiele innych wymiarów, w których jej życie potoczyło się inaczej. Musi zaczerpnąć to, co najlepsze, od innych wersji siebie, żeby powstrzymać zło i uratować wszystkie wszechświaty. Co może okazać się łatwiejsze niż złożenie prawidłowego zeznania podatkowego.



„Challengers”



Wizjonerski twórca Luca Guadagnino przedstawia „Challengers” z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist – „West Side Story”) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O'Connor – „The Crown”) – jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.



„Babilon”



Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.



„Poprzednie życie”



In-Yun to koreańskie przekonanie, że ludzie zbliżają się do siebie, bo ich dusze poznały się w poprzednich wcieleniach. Nora (Greta Lee) i Hae Sung (Teo Yoo) dorastali razem w Korei Południowej. Rozdzieleni przez los jako dzieci, odnajdują się po latach dzięki mediom społecznościowym. W końcu miłosna i migrancka odyseja zaprowadziła oboje do Nowego Jorku. Nora jest już wtedy mężatką, a Hae Sung świeżo upieczonym singlem. "Co by było gdyby?" - to pytanie nie przestaje kołatać w ich głowach. A także w głowie męża Nory (John Magaro) zaskoczonego nagłą wizytą Koreańczyka.



„Licorice Pizza”



Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle powstawania pierwszych filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości.



„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.

