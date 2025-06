Najważniejsze filmy feministyczne, które musisz obejrzeć

Feminizm to nie moda ani chwilowa akcja. To nie bunt przeciwko mężczyznom. To nieprzerwana walka o równość — głos, który przez lata rozbrzmiewał dzięki sile i determinacji kobiet domagających się prawa do decydowania o sobie. Ich historie, pełne pasji, wsparcia, różnorodnych perspektyw i odwagi, często pozostają w cieniu. Ale kiedy zostają zauważone — trudno je zignorować.

Przygotowaliśmy listę filmów, które w wyjątkowy sposób oddają ducha feminizmu. Znajdziesz tu produkcje opowiadające o kobiecej solidarności, przełamywaniu barier, stawianiu oporu i budowaniu nowej rzeczywistości. To kino, które nie tylko opowiada historie — ono je tworzy. Inspiruje, prowokuje do myślenia i pokazuje, że walka o równość to coś, co dotyczy nas wszystkich. Każdy z tych filmów zostawia ślad. Sprawdź, które zostaną z tobą na dłużej.

Feministyczne filmy, które musisz zobaczyć

„Ukryte działania”



Trzy Afroamerykanki pracujące dla NASA pomagają przy wysłaniu przez USA pierwszej misji załogowej na orbitę Ziemi.



„Desperatki”



Cztery przyjaciółki pragną wyrwać się z podrzędnej dzielnicy Los Angeles, jednak wszystkie mają problemy finansowe. Postanawiają napaść więc na bank.



„Zmowa pierwszych żon”



Trzy przyjaciółki spotykają się po latach podczas pogrzebu koleżanki, która popełniła samobójstwo z powodu zdrady męża. Gdy wychodzi na jaw, że one także zostały porzucone przez współmałżonków, planują zemstę.



„Dzika Droga”



Młoda kobieta postanawia uporać się ze śmiercią matki i rozpadem małżeństwa, wyruszając w pieszą wędrówkę obejmującą tysiąc mil.



„Ich własna liga”



Rok 1943, powstaje amerykańska żeńska liga baseballu. Siostry Dottie i Kit zostają zawodniczkami drużyny Rockford Peaches, gdzie trenerem jest alkoholik, Jimmy Dugan.



„Klub szczęścia”



Cztery chińskie emigrantki wspominają swoją młodość w feudalnych Chinach. Wszystkie wyjechały do Ameryki, aby zapewnić swoim córkom wolność i uchronić je przed losem, który stał się udziałem ich samych. A jednak okazuje się, że córki powtarzają błędy matek. Wspólne wspominanie przeszłości pomaga dwóm pokoleniom kobiet dojść do porozumienia.



„Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela”



Tytułowa Jeanne Dielman to uwięziona w kieracie domowej rutyny samotna matka, okazyjnie dorabiająca prostytucją, chowająca zdobyte w ten sposób pieniądze w wazie na zupę. Przedmioty codziennego użytku, podobnie jak banalne czynności, odgrywają tu kluczową rolę: to właśnie w tym filmie pojawiają się legendarne długie sceny obierania ziemniaków czy robienia sznycla. Akerman w duchu feminizmu drugiej fali zwróciła uwagę na niewidzialne dla kina gesty i pracę kobiet. „Mam reputację trudnej, a to dlatego, że interesuje mnie codzienność i ją chcę pokazywać. Tymczasem ludzie chodzą do kina głównie po to, by od codzienności uciec” – mówiła w 1982 roku. Kładła tym nacisk na to, byśmy zamiast „spędzać” na filmach czas, intensywnie odczuwali jego upływ. I to czas jest kolejnym ważnym bohaterem tego filmu. Ale ten manifest awangardowego kina i sztandarowe dzieło feminizmu ma też swój ukryty temat: jest nim życie po traumie Holocaustu. Grana przez Delphine Seyrig postać wzorowana jest na jednej z ciotek Chantal Akerman.



„Jeździec wielorybów”



Paikea jest jedyną wnuczką wodza Maorysów i spadkobierczynią tradycji plemienia. Konserwatywne poglądy dziadka utrudniają dziewczynce uzyskanie należnego miejsca w społeczności.



„Thelma i Louise”



Dwie przyjaciółki udają się na weekend w góry. Nieszczęśliwy wypadek sprawia, że podejmują ucieczkę przed ścigającym je detektywem.



„Wendy i Lucy”



Młoda Amerykanka Wendy próbuje dotrzeć na Alaskę, by tam rozpocząć nowe, lepsze życie.



„Kolor purpury”



Historia życia czarnoskórej kobiety, która w młodości była wielokrotnie gwałcona przez ojca, a potem maltretowana przez męża.



„Fortepian”



Ada McGrath przeprowadza się wraz z córką do Nowej Zelandii, gdzie mąż sprzedaje jej fortepian. Kobieta chce go odzyskać.



„Frida”



Film opowiada o burzliwym romansie znanej malarki Fridy Kahlo z jej mentorem i mężem Diego Riverą.



„Małe kobietki”



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”



Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.



„Królowa Katwe”



Młoda dziewczyna z Ugandy pragnie zostać szachową mistrzynią świata.



„Mustang”



Wczesne lato w nadmorskim miasteczku kilkaset kilometrów od Stambułu. Lele i jej cztery siostry wracają ze szkoły, spontanicznie świętując koniec roku i niewinnie flirtując z kolegami z klasy. Dla okolicznych mieszkańców ich zabawa okazuje się być jednak zbyt frywolna. Wybucha lokalny skandal, który ma nieoczekiwane konsekwencje. Dom dziewczynek z dnia na dzień zamienia się w więzienie, a rodzina postanawia jak najszybciej "pozbyć się problemu" i wydać je za mąż – decydując o wyborze narzeczonych bez ich wiedzy. Siostry postanawiają jednak za wszelka cenę znaleźć sposób, by pokonać ograniczenia i móc żyć po swojemu.



„Wyznania nastolatki”



San Francisco, lata 70. Nastolatka nawiązuje romans z chłopakiem swojej matki.



„Wszystko o Ewie”



Życie aktorki Margo Channing to pasmo sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym do czasu, kiedy poznaje swoją fankę, ambitną Ewę Harrington.



„Rozpaczliwie poszukując Susan”



Znudzona swoim życiem rodzinnym Roberta zostaje przez przypadek wzięta za Susan, którą zna z gazetowych anonsów miłosnych. Tym samym mężatka wplątuje się w serię niecodziennych przygód.



„Orlando”



Orlando, skazany przez klątwę na wieczną młodość, przemierza czas i przestrzeń w poszukiwaniu własnej tożsamości.



„Erin Brockovich”



Prawdziwa historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.



„Babadook”



Amelia zmaga się z nieprzewidywalnym zachowaniem syna, który twierdzi, że w domu czyha potwór.



„4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni”



W komunistycznej Rumunii studentka zachodzi w niechcianą ciążę. Przyjaciółka obiecuje pomóc jej w przeprowadzeniu nielegalnej aborcji.



„Belle”



Czarnoskóra córka brytyjskiego arystokraty przyjeżdża w rodzinne strony ojca, gdzie mierzy się z uprzedzeniami ze strony innych ludzi.



„Szkoła melanżu”



W przeddzień ukończenia liceum dwie przyjaciółki decydują się nadrobić jednej nocy cztery lata utracone na naukę bez zabawy.



„Nominacja”



Clarence Thomas po otrzymaniu nominacji na sędziego Sądu Najwyższego zostaje oskarżony przez koleżankę o molestowanie.



„Foxy Brown”



Foxy zatrudnia się jako ekskluzywna prostytutka, aby dokonać zemsty na zabójcach swojego chłopaka.



„Dziewczyna Piętaszek”



Hildy planuje swój drugi ślub, jednak jej były mąż robi wszystko, by do niego nie doszło.



„Nigdy, rzadko, czasami, zawsze”



Para nastolatek z Pensylwanii podróżuje do Nowego Jorku, kiedy jedna z nich zachodzi w niechcianą ciążę.



„Ze względu na płeć”



Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones) wraz z mężem Martinem (Armie Hammer) są absolwentami prawa. Niestety, kobieta nie może znaleźć zatrudnienia w wymarzonym zawodzie ze względu na swoją płeć. Gdy Martin otrzymuje nową sprawę, Ruth postanawia wykorzystać ją jako szansę na walkę o równe prawa kobiet. Razem z mężem łączy siły, aby położyć kres wieloletniej dyskryminacji i ustanowić nowy precedens.



„Portret kobiety w ogniu”



Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przyszłość Cassandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, którzy stają jej na drodze.



„Kłamstewko”



Rodzina decyduje się ukryć przed ukochaną babcią złe wieści o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna.



„Faworyta”



Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej Abigail zaczyna zagrażać pozycji lady Sary, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny.



„Nienawiść, którą dajesz”



Balansująca między dwoma światami Starr staje się świadkiem zabójstwa przyjaciela z rąk policjanta. W obliczu presji lokalnej społeczności i mediów nastolatkę czeka podjęcie ważnej decyzji.



„Córka”



Leda spędza wakacje nad morzem. Musi skonfrontować się ze swoją przeszłością.



„Lady Bird”



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.



„Legalna blondynka”



Porzucona Elle postanawia odzyskać utraconą miłość, udowadniając byłemu chłopakowi, że jest równie błyskotliwa jak on. W tym celu rozpoczyna studia prawnicze.



„Zabójcze ciało”



Pewna siebie licealistka zostaje opętana przez żądnego krwi demona.



„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret”



Kiedy jej rodzina przeprowadza się z miasta na przedmieścia, 11-letnia Margaret musi zmierzyć się z nowymi przyjaciółmi, uczuciami i początkiem okresu dojrzewania.



„Barbie”



Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.



„Na dnie”



Dwie niepopularne uczennice liceum zakładają klub walki w celu stracenia dziewictwa przed ukończeniem szkoły.



„Zdarzyło się”



Film jest adaptacją książki Annie Ernaux o studentce, która w latach 60. XX wieku zachodzi w nieplanowaną ciążę i jest przekonana, że - mimo wszelkich grożących jej konsekwencji - chce poddać się zabiegowi aborcji.



„Biedne istoty”



Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„Jednym głosem”



W 2017 r. światem wstrząsnęła informacja o wielkim skandalu w Hollywood. Reporterki New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły historię, która skruszyła milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood- Harveya Weinsteina. Wykorzystywanie, szantażowanie i tuszowanie przestępstw przez szefa Miramaxu i The Weinstein Company trwało od dziesięcioleci. Publikacja NYT zapoczątkowała ruch #MeToo.



„Głosy kobiet”



Film przedstawia losy grupy kobiet w odizolowanej wspólnocie religijnej, które próbują znaleźć sposób, by zbudować dla siebie i swoich dzieci lepszy świat. Zostać i walczyć lub odejść. Nie mogą pozostać bierne.



„Jak zostałam perliczką”



Film, który opowiada historię Shuli - dorosłej kobiety, która podczas podróży natrafia na ciało swojego wujka Fredda. To tragiczne odkrycie zmusza ją do zmierzenia się z traumami z przeszłości, społecznymi oczekiwaniami wobec kobiet oraz do nauczenia się, jak ostrzegać innych przed zagrożeniem - niczym czujna perliczka. Film w sugestywny sposób ukazuje jej cichą walkę o wyrażenie własnego głosu i sprzeciwu wobec przemocy oraz niesprawiedliwości.



„Anora”



Młoda striptizerka wychodzi za mąż a jej wybrankiem jest syn rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodego mężczyzny postanawiają jednak przybyć do USA i unieważnić małżeństwo.



„Emma”



Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.



„Babygirl”



Odnosząca sukcesy prezeska firmy nawiązuje burzliwy i namiętny romans ze swoim stażystą.



„MaXXXine”



Maxine jako jedyna ocalała po masakrze kontynuuje swoją podróż ku karierze aktorskiej w Los Angeles.



„Ślicznotki”



Dziewczyny pracujące w najmodniejszym klubie go-go w Nowym Jorku tracą wszystkie oszczędności przez krach finansowy 2008 roku. Postanawiają zemścić się na bankierach z Wall Street.



„Substancja”



Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.Czytaj też:

