Nowa twarz „Teleexpressu”. Znana dziennikarka w nowej roli

Miłka Skalska dołącza do grona prowadzących „Teleexpress” i „Teleexpress Extra”. Zadebiutuje już w piątek, 24 października. Jak przyznała, prowadzenie legendarnego serwisu to dla niej nie tylko radość, ale i ogromne zobowiązanie wobec widzów.

Miłka Skalska w „Teleexpressie”

Miłka (Dobromiła) Skalska to dziennikarka, reporterka i dokumentalistka związana z mediami publicznymi od ponad trzech dekad. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a swoją karierę rozpoczęła w TVP3 Warszawa w 1994 roku. Przez 24 lata była reporterką, prezenterką i wydawczynią programów informacyjnych, takich jak „Telewizyjny Kurier Warszawski”, „Kurier Mazowiecki” czy „Echo Dnia”.

Współtworzyła również publicystyczne formaty „Wywiad Kuriera”, „Kościół z bliska” i „Echa dnia”, a w cyklu „Jak podbić Warszawę” prezentowała sylwetki artystów i naukowców związanych ze stolicą. Przygotowywała także rozmowy z ludźmi kultury w serii „Mistrzowie” oraz felietony społeczne „Ja dla Ciebie” w programie „Warszawski Dzień”.

Po odejściu z TVP w 2018 roku objęła stanowisko rzeczniczki prasowej i kierowniczki biura komunikacji w Muzeum Getta Warszawskiego, a następnie została wicedyrektorką Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie odpowiadała za promocję, komunikację i edukację.

Kultowy program z nową prowadzącą

Do redakcji „Teleexpressu” Skalska powróciła w kwietniu 2024 roku. Od tego czasu współtworzy codzienny cykl „Minuta o kulturze” w głównym wydaniu programu oraz felieton „Muzeum na weekend” emitowany w „Teleexpressie Extra”. Teraz stanie się także jedną z głównych twarzy kultowego serwisu informacyjnego TVP1 i TVP Info.

„Prowadzenie »Teleexpressu« to zaszczyt, radość i zobowiązanie wobec widzów, którzy oglądają nasz program od niemal czterdziestu lat. To wyjątkowa marka wśród programów informacyjnych. Ma rozpoznawalny styl wypowiedzi i prezentacji tematów. Ten format był przełomowy niemal cztery dekady temu i do dziś pozostaje oryginalny” – podkreśliła Miłka Skalska w komunikacie stacji.

Dziennikarka nie ukrywa, że nowa rola to dla niej również duże zawodowe wyzwanie. Jak zaznaczyła, „Teleexpress” to efekt pracy całego zespołu redakcyjnego – wydawców, reporterów, realizatorów i ekip zdjęciowych. „To także wielka odpowiedzialność wobec całego zespołu redakcyjnego, bo na efekt, który o godzinie 17.00 pojawia się na antenie TVP1, a kwadrans później w TVP Info, pracują wydawcy, reporterzy, ekipy zdjęciowe, realizatorzy w studiu — siła ludzi, których prezenter nie może zawieść. Możliwość połączenia pracy reporterki przygotowującej tematy kulturalne z poprowadzeniem programu to kolejne wspaniałe zawodowe wyzwanie” – mówiła dla TVP.

Wraz z nią „Teleexpress” i „Teleexpress Extra” nadal prowadzić będą Maciej Orłoś, Bartosz Cebeńko i Aleksandra Kostrzewska.

