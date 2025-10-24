Mroczna historia samotnego detektywa. Premiera nowego serialu w TV

Już za kilka dni na antenie kanału 13 Ulica zadebiutuje francuski serial kryminalny „Podróżnik” z Erikiem Cantoną w roli głównej..

Sprawiedliwość zamiast emerytury

Francuski system sądowniczy co roku pozostawia po sobie setki nierozwiązanych spraw o zabójstwo. Dla Thomasa Bareskiego, bohatera serialu „Podróżnik”, to nie do przyjęcia. Wcielający się w niego Eric Cantona gra byłego detektywa, który po zakończeniu kariery w policji wyrusza w samotną misję i pomaga rodzinom ofiar tam, gdzie państwo zawiodło.

Bareski mieszka w starym vanie, przemierza Francję i tropi zbrodniarzy, których śledztwa dawno już uznano za beznadziejne. Nie jest zwykłym gliniarzem. To człowiek z zasadami, wierny idei, że prawda zawsze powinna wyjść na jaw, nawet jeśli oznacza to złamanie reguł.

„Można uciec przed prawem, jednak nikt nie ucieknie przed sprawiedliwością” – to hasło przewodnie serialu, który łączy klasyczny klimat noir z nowoczesnym podejściem do opowiadania o zbrodni i winie.

Mroczne sprawy i emocjonalne śledztwa

W czterech odcinkach pierwszego sezonu widzowie poznają różne oblicza zbrodni, ale też samego Bareskiego – człowieka z przeszłością, który nie potrafi odwrócić się od cierpienia innych. Premiera już 29 października o godz. 22:00 na antenie kanału 13 Ulica.

W premierowym odcinku, zatytułowanym po prostu „Podróżnik”, detektyw trafia do miasta, w którym zaginęło kilka młodych dziewcząt. Tydzień później, w odcinku „Pozwolenie o północy”, wyrusza do Arles, by dopaść psychopatycznego mordercę, który od lat wymyka się jego tropowi.

12 listopada stacja pokaże trzeci epizod – „Złodziej nocy” – w którym Bareski wraca do sprawy zaginięcia młodej dziewczyny sprzed wielu lat. Finał sezonu, zaplanowany na 19 listopada, nosi tytuł „Zamordowana wieś” i opowie o tajemniczym potrójnym morderstwie w miejscowości, która po tragedii opustoszała.

Premiera „Podróżnika” jeszcze w październiku

Pierwszy sezon serialu „Podróżnik” zadebiutuje 29 października o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę o tej samej porze aż do 19 listopada.

Produkcja z Erikiem Cantoną to propozycja dla tych, którzy w kryminałach szukają nie tylko zagadek, ale i emocji. „Podróżnik” to opowieść o człowieku, który z własnej woli staje się symbolem sprawiedliwości i przypomina, że nawet najmroczniejsze tajemnice nie będą zapomniane.

