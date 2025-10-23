Ten 4-odc. serial to nowa obsesja Polaków. Stał się hitem w jeden dzień!

W środę 22 października na Netflix wpadł nowy włoski serial od Stefano Sollimy i Leonardo Fasoli, klasyfikowany jako kryminał – thriller. W zaledwie jeden dzień produkcji udało się podbić serca widzów z Polski, którzy sprawili, że jest on już numerem jeden w naszym kraju. Pobija takie głośne tytuły ostatnich tygodni jak „Rekruci”, „Potwór: Historia Eda Geina”, „Dyplomatka”, „1670” czy „Angela”. O czym opowiada produkcja, która jest nową obsesją Polaków?

Ten serial w jeden dzień podbił serca Polaków. Ma tylko 4 odcinki

Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń – beretta kaliber 22.

Najnowszy serial Netfliksa, zatytułowany „Potwór z Florencji”, opowiada o jednym z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim. Produkcja oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy – bez wyjątku przerażająco prawdziwych.

„Wierzymy, że tylko prawda pozwoli oddać sprawiedliwość ofiarom. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Nasza opowieść skupia się na nich — możliwych potworach — i jest snuta właśnie z ich perspektywy. Ponieważ ostatecznie potworem może być każdy” – piszą twórcy.

Jeżeli lubicie takie klimaty, cały serial „Potwór z Florencji” jest już do obejrzenia na platformie Netflix.

Czytaj też:

3 perełki od Netflix, 4 hity na HBO Max. Przegląd najlepszych nowości na dziśCzytaj też:

Ten gęsty thriller na Netflix „trzyma za twarz intrygą”. „Drżałam przez cały seans”