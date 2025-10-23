Znany muzyk poważnie ranny. Działał w słusznej sprawie

Znany w środowisku rapowym producent, kompozytor i DJ padł ofiarą brutalnego ataku. Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, w czwartek 16 października został uderzony szklanką w barze.

Polski producent muzyczny pobity w barze

Jak relacjonował twórca, stanął w obronie dziewczyny, która była popychana przy barze przez pijanego mężczyznę. „Rozbił szklankę na mojej twarzy. 6 szwów, 3 złamane zęby, podbite oko i utrata pamięci” – wyliczał straty muzyk.

Dalej zwrócił się jednak do internautów z apelem, by nie pozostawali obojętni w obliczu przemocy. „Proszę – opiekujcie się sobą nawzajem. Nie milczcie, kiedy ktoś przekracza granicę, ale też bądźcie bezpieczni. Świat potrafi być czasami brutalny” – pisał na Facebooku.

Maro Music poważnie raniony w bójce

Marek Walaszek to m.in. twórca marki Bettermaker, produkującej sprzęt studyjny do miksowania i masteringu muzyki. Tworzył muzykę m.in. do gry CD Projekt RED – Cyberpunk 2077. Tworzył ścieżki dźwiękowe do filmów, reklam.

Współpracował nie tylko z polskimi twórcami, takimi jak Borixon, Malik Montana, Margaret, Marina, Dziarma, Popek czy Flirtini. Znany jest również ze współpracy z członkami Wu-Tang Clanu. Blisko współpracował m.in. z DJ’em Mathematicsem.

