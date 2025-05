Co nowego do obejrzenia? Te hity z 2024 roku są już w sieci!

Serwis Premiery Canal+ kusi widzów świetnymi premierami, czym z pewnością ma zamiar przyciągnąć nowych subskrybentów. Trzeba jednak przyznać, że w ofercie pojawią się faktycznie najbardziej nagradzane tytuły z 2024 roku, których do tej pory nie mogliśmy obejrzeć na innych platformach. Oto lista wszystkich nowości, które jeszcze w maju znajdą się w bibliotece serwisu – sprawdźcie, czy coś przypadnie wam do gustu.

Zatrzęsienie megahitów w maju na jednej z platform. Nie będziecie mogli zdecydować, jaki film wybrać

„Brutalista” – już dostępny

10 nominacji do tegorocznych Oscarów i trzy statuetki: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody), za najlepszą muzykę oraz za najlepsze zdjęcia.

László Tóth (Adrien Brody), węgierski architekt-wizjoner przybywa do Ameryki zacząć nowe życie, odbudować karierę i małżeństwo z Erzsébet (Felicity Jones), po tym, jak rozdzieliły ich los i wojenna zawierucha. Jest sam w dziwnym, nowym kraju. Osiedla się w Pensylwanii, gdzie zamożny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) poznaje się na jego talencie. Sukces i kariera mają jednak swoją cenę...

„Emilia Pérez” – już dostępny

12 nominacji do Oscara i dwie statuetki: dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Zoe Saldaña) oraz za najlepszą piosenkę. Film był też przebojem zeszłorocznego festiwalu w Cannes, skąd „Emilia Pérez” wyjechała z Nagrodą Jury i Nagrodą dla Najlepszej Aktorki, przyznaną – wyjątkowo – całej czteroosobowej kobiecej obsadzie filmu (Zoe Saldaña, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz).

Rita (Zoe Saldaña), to adwokatka rozczarowana prawem, które broni najsilniejszych – bezwzględnych, bogatych mężczyzn. Pewnego dnia dostaje od jednego z nich zaskakującą propozycję: pomoc w zostaniu kobietą. W tej ryzykownej podróży pozna trzy gotowe na wszystko kobiety, które w pełnym przemocy społeczeństwie macho pragną słuchać swojego serca.

„Minecraft: Film” – premiera 20 maja

Film, który rozsadził polski box office! Ponad 2,6 mln widzów w kinach od kwietniowej premiery. Czwórka odmieńców, Garrett „Śmieciarz” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) zostaje nagle wciągnięta przez tajemniczy portal do dziwnego świata, Nadziemia, gdzie wszystko jest zbudowane z kwadratów. Tutaj wyobraźnia jest najważniejsza! Droga do domu wydaje się daleka i niebezpieczna. Aby ją przejść, muszą okiełznać ten świat i uchronić go przed niebezpiecznymi stworzeniami: piglinami i zombie. Przyjaciele ruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem, doświadczonym graczem, Stevem (Jack Black). Ta przygoda będzie wymagała od całej piątki odwagi i skupienia się na wyjątkowych cechach, dzięki którym każde z nich jest wyjątkowo kreatywne.

„Bridget Jones: Szalejąc za facetem” – już dostępny

W filmie „Bridget Jones: Szalejąc za facetem” Bridget znów jest sama – została wdową cztery lata temu, kiedy Mark (laureat Oscara Colin Firth) zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie. Teraz samotnie wychowuje 9-letniego Billy’ego i 4-letnią Mabel, tkwiąc w emocjonalnym zawieszeniu. W codzienności wspierają ją lojalni przyjaciele, a nawet były kochanek, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Pod presją swojej „miejskiej rodziny” – Shazzer, Jude i Toma, koleżanki z pracy Mirandy, matki i ginekolożki dr Rawlings (laureatka Oscara Emma Thompson) – Bridget postanawia obrać nową drogę ku życiu i miłości. Wraca do pracy i próbuje randkować przez aplikacje, gdzie szybko zaczyna ją adorować czarujący i pełen entuzjazmu młodszy mężczyzna (Leo Woodall, znany widzom z serialu Biały Lotos).

„Śnieżka” – już dostępna

Adaptacja znanej wszystkim bajki Disneya z 1937 roku. Chociaż film miał pr-owo pod górkę jeszcze zanim ujrzał światło dzienne, nowa adaptacja przygód Królewny wypada nad wyraz bajkowo. Przepiękna scenografia, kostiumy, efekty specjalne (krasnoludki są w 100% wytworem cyfrowym, a mimo tego świetnie sobie dają radę) od pierwszych sekund cieszą oczy i nie pozwalają pomylić baśniowej konwencji z niczym innym.

Śnieżka (Rachel Zegler) w jej ponadczasowej przygodzie, ucieka do magicznego lasu, by schronić się przed swoją macochą, Złą Królową (Gal Gadot). Tam poznaje siedmiu uroczych towarzyszy – Nieśmiałka, Śpioszka, Apsika, Wesołka, Gapcia, Gburka i Mędrka – którzy pomagają jej odzyskać królestwo i przywrócić dobro w jej krainie.

„Nosferatu” – film dostępny od 22 maja

Robert Eggers, reżyser stylowego horroru „Czarownica. Bajka Ludowa z Nowej Anglii”, czy filmu „Lighthouse”, wskrzesza kultowy niemiecki film niemy z 1922 roku, obsadzając w nim gwiazdy najwyższej klasy: Billa Skarsgårda, Lily-Rose Depp, Nicholasa Houlta, Willema Dafoe, Emmę Corrin oraz Aarona Taylora-Johnsona.

Piękna Elen (Lily-Rose Depp) zupełnie nieświadomie buzi pradawne zło, które pokrywa cieniem jej umysł i ciało. Ślub z ukochanym Thomasem (Nicholas Hoult) przynosi chwilowe ukojenie, jednak ich miesiąc miodowy zostaje przerwany przez zawezwanie Thomasa do Transylwanii w celach biznesowych. Młody ambitny mężczyzna, mamiony wizją awansu przyjmuje zlecenie domknięcia kontraktu z ekscentrycznym hrabią Orlokiem (Bill Skarsgård). Elen zostaje sama, a Thomas nie przypuszcza, że Orlok ma w tym swój ukryty cel. Kobietę męczą mary. Na pomoc zostaje wezwany profesor Albin Eberhart von Franz (Willem Dafoe) – odrzucony przez świat nauki ekscentryk. Wierzy on, że Elen stała się oblubienicą piekielnej istoty.

„The Alto Knights” – już dostępny

Film opowiada historię dwójki z najsłynniejszych nowojorskich bossów zorganizowanej przestępczości – Franka Costello i Vito Genovese’a – oraz tego, jak drogi do władzy prowadzą ich na śmiertelny kurs kolizyjny.

W 1957 roku Genovese próbuje zamordować Costello, ale mu się to nie udaje. Costello, ranny w ataku, pragnie wycofać się z interesu. Zamach jest punktem kulminacyjnym ich rywalizacji, której ewolucję świetnie prezentuje ta gangsterska opowieść. Vito Genovese, jest chciwy, despotyczny i rządzi w swych strukturach twardą, bezwzględną ręką, dążąc do centralizacji władzy. Frank Costello, jest bardziej „ludzki”, woli dyskutować i opierać swoją dominację na korzystnych sojuszach. Próba zabójstwa Costello stanowi decydujący punkt zwrotny w ich relacjach.

Interesujący jest w tym filmie zabieg castingowy, który w rolach obu bossów obsadził Roberta de Niro.

„Jeden na milion” – już dostępny

Austin Lerette to niezwykły chłopak. Ma autyzm, a jego kości są tak kruche, że każdy upadek może doprowadzić do złamania. Ale Austin ma w sobie niespotykaną pogodę ducha. Kocha swoją rodzinę, kolegów, szkołę i jak mało kto potrafi cieszyć się życiem. Jego odmienność jest jednak również źródłem kłopotów i przykrości. Nie wszyscy rówieśnicy widzą w nim kumpla. Dla niektórych jest „tym dziwnym dzieciakiem”, a ciągłe złamania utrudniają normalne funkcjonowanie, o jakim marzy.

Co gorsza, jego ukochani rodzice zaczynają tracić radość życia i oddalać się od siebie. I tu do akcji musi wkroczyć Austin, który jak nikt inny potrafi znajdować jasne strony każdej sytuacji. Czy uda mu się nauczyć swoich bliskich wiary w to, że każdy dzień może być najlepszy? Czy pokaże im, jak dostrzegać w życiu to, co najpiękniejsze? Warto się przekonać, bo Austin to prawdopodobnie najfajniejszy chłopak na świecie.

„Dwie siostry” – już dostępny

Jaśmina i Małgorzata. Dwie kobiety, przyrodnie siostry, dwa odmienne charaktery. Skonfliktowane, chowające urazy do siebie nawzajem, niemające wcześniej czasu na oczyszczającą konfrontację i zaciśnięcie więzi. Małgosia, ta młodsza, zawsze czuła się niedoceniana, spychana na drugi plan, zawsze w cieniu Jaśminy. Teraz jednak przychodzi czas na próbę pojednania. Ich ojciec został ranny na misji humanitarnej w czasie wojny na Ukrainie. W obliczu ekstremalnej sytuacji, kobiety muszą spróbować nawiązać relację, która pozwoli im wydostać tatę z wojennej pożogi.

Ruszają w tę ekstremalnie niebezpieczną wyprawę. Przed ich oczami staje świat wojny, zbombardowane domy, spalone czołgi. Podróżują samochodem, potem pociągiem, w końcu pieszo. Pod Charkowem nieświadomie przekraczają linię frontu i trafiają do strefy okupowanej przez Rosjan. Czy uda im się odnaleźć ojca? Czy w świecie wojny jest miejsce na wybaczenie i miłość? Co przyniesie ta podróż?

„September 5” – dostępny od 28 maja

5 września 1975 roku. Jeden z najczarniejszych momentów w historii światowego sportu. W czasie XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium działacze palestyńskiej organizacji „Czarny wrzesień” wdzierają się do wioski olimpijskiej i więżą 11 izraelskich zawodników. Rozpoczyna się 21 godzin niewyobrażalnego strachu, trudnych negocjacji i terroru zakończonych masakrą na lotnisku w Fürstenfeldbruck, w której życie straciło prawie 20 osób.

Film ukazuje ten kryzys z perspektywy dziennikarskiego fachu. To właśnie w tym momencie na zawsze zmieniły się zasady przekazu medialnego na żywo. Ekipa amerykańskich reporterów, która miała relacjonować Igrzyska, musiała w mgnieniu oka przestawić się z transmisji sportowej, na przekazywanie opinii publicznej bieżących informacji na temat zamachu terrorystycznego. Kryzys zmusza legendarnego dyrektora telewizyjnego Roone’a Arledge’a (Peter Sarsgaard) do powierzenia relacji na żywo 30-letniemy, szeregowemu pracownikowi reżyserki, Geoffrey'owi Masonowi (John Magaro). Tę legendarną relację śledziło około miliarda ludzi na całym świecie. Mówi się, że w zasadzie to Geoffrey wynalazł livestreaming.

