Ten film zniknie z Max już jutro. A czekały na niego miliony fanów

Zanurz się w subtelną opowieść o zakazanej miłości, zanim „Mój policjant” zniknie z Max – to ostatni dzień, by go obejrzeć.

Trzy lata temu nie tylko wszyscy fani Harry'ego Stylesa, ale też miłośnicy dobrych dramatów, z niecierpliwością wyczekiwali premiery filmu „Mój policjant” w reżyserii Michaela Grandage'a. Teraz produkcja jest dostępna na platformie Max, jednak już nie na długo – zniknie z biblioteki serwisu już 3 maja, dlatego jeżeli do tej pory odkładaliście seans, warto się pospieszyć. „Mój policjant” czyli miłość w cieniu tajemnicy Film jest adaptacją powieści Bethan Roberts z 2012 roku. Koncentruje się na małżeństwie Burgess – Marion (Emma Corrin) i Tomie (Harry Styles), gdy para wpada na siebie i zakochuje się w Brighton w latach 50. Później jednak pojawia się Patrick Hazelwood (David Dawson), kustosz z lokalnego muzeum, który również zaczyna darzyć uczuciem policjanta Toma. Rozpoczynają namiętny, trwały romans, w czasach, gdy homoseksualne związki są uważane za nielegalne. Przez jakiś czas cała trójka wchodzi ze sobą w relacje, jednak cały układ ostatecznie niszczy zazdrość. Fabuła przeniesie nas następnie do lat 90. Na drodze Patricka znów znajdą się Marion i Tom, którzy są wówczas już długoletnim małżeństwem. Chociaż najwięcej uwagi przyciągnął w filmie Harry Styles, partnerują mu znakomici Emma Corrin (znana z roli księżnej Diany w „The Crown”) jako Marion oraz David Dawson („Upadek królestwa”) jako Patrick. Film „My Policeman” wyreżyserował Michael Grandage, którego znamy z produkcji takich jak „Geniusz” czy „Szaleństwo króla Jerzego”. Scenariusz napisał Ron Nyswaner („Filadelfia”, „Malowany welon”, „Książę Pensylwanii”), na podstawie powieści brytyjskiej autorki Bethan Roberts o tym samym tytule. „Mój policjant” dostępny będzie do jutra – soboty 3 maja na platformie Max. Jeżeli chcecie go zobaczyć – nie zwlekajcie! Czytaj też:

25 perełek w tym tygodniu na Netflix. Debiutują mocne tytułyCzytaj też:

Wielki QUIZ. Kultowe teksty z czasów PRL-u! Znasz je?