Wpadka na koncercie Martyniuka. Internet płonie po tej scenie

Występy na żywo wiążą się z niespodziankami i wpadkami, a te potrafią zapewnić naprawdę gorące emocje. Czasem jeden niepozorny moment wystarczy, by z koncertu zrobić viral, który w kilka godzin obiega internet. Tak właśnie stało się podczas występu jednego z najpopularniejszych wykonawców disco-polo. Na dodatek podczas koncertu za granicą

Wybuch na scenie. Zenek Martyniuk poprawia fryzurę

Do zdarzenia doszło na występie Zenka Martyniuka w holenderskim Eindhoven, gdzie artysta grał w hali Vibes podczas Polskiego Festivalu. Jak zawsze, utrzymywał dobry kontakt z publicznością i dbał o każdy element show. Nikt jednak nie przewidział, że to właśnie sceniczna oprawa stanie się główną bohaterką wieczoru.

W pewnym momencie Zenek Martyniuk znalazł się zbyt blisko urządzenia emitującego sprężone powietrze. Maszyna uruchomiła się nagle i wystrzeliła potężny strumień konfetti tuż obok jego twarzy, gwałtownie rozwiewając jego starannie ułożone włosy.

Choć sytuacja mogła go wybić z rytmu, Martyniuk nie przerwał śpiewania ani na sekundę. Instynktownie odsunął się na bok, próbując jednocześnie doprowadzić fryzurę do porządku. Drobiąc po scenie, jednocześnie dyskretnie poprawiał niesforne kosmyki za uchem, najwyraźniej nie wiedząc, że jego grzywa stoi do góry dębem. Jego opanowanie natychmiast docenili internauci.

„Playback opanowane ma nerwy do perfekcji”

Krótki filmik z incydentu błyskawicznie zaczął krążyć po mediach społecznościowych. Pod nagraniem zaroiło się od żartobliwych komentarzy. Nie zabrakło porównań do celebryty znanego z szokujących i stojących na sztorc fryzur, a także tradycyjnych juz kpin z tego, że gwiazdor śpiewa z playbacku.

„Aż mu włosy stanęły dęba”, „Przez chwilę wyglądał jak Krzysztof Rutkowski”, „Zenek rozbujał tę budę”, „Z artystycznym nieładem mu do twarzy”, „To był nieudany atak na polskiego gwiazdora”, „To się nazywa błyskawiczna zmiana fryzury”, „Strzał był mocny, a on leciał z tekstem, jak gdyby nigdy nic”, „Nawet na chwilę nie przestał”, „Był opanowany jak zawsze”, „Playback opanowane ma nerwy do perfekcji. Przy takim strzale a on leci jakby nigdy nic. Tylko Zenek w szoku”, „Jemu to nie przeszkadza bo jak zawsze leci z playbacku”.

