Dziś 85. urodziny legendy kina. Al Pacino i jego role, które przeszły do historii

Al Pacino to jeden z tych aktorów, który trwale zapisał się w historii światowego kina, tworząc postaci tak wyraziste, że niejednokrotnie one same stały się ikonami popkultury.

A o scenie marzył już od małego. Żeby jednak rozpocząć naukę w renomowanym Actors Studio pod okiem Lee Strasberga, mistrza metody Stanisławskiego, imał się różnych prac – był posłańcem, kelnerem czy dozorcą.

Przełomem w jego karierze był rok 1972, kiedy to Francis Ford Coppola obsadził go w roli Michaela Corleone w „Ojcu chrzestnym”, mimo że o ten angaż walczyły takie wielkie nazwiska jak Robert Redford, Warren Beatty czy Robert DeNiro. Studio początkowo było sceptyczne – Pacino nie był gwiazdą, miał niski wzrost i zaledwie kilka filmów na koncie. Ryzyko Coppoli się opłaciło – rola ta nie tylko otworzyła Pacino drzwi do wielkiej kariery, ale i zmieniła sposób, w jaki postrzegano „gangsterskie” kino.

Od tamtej pory aktor nie przestawał zadziwiać na ekranie. „Człowiek z blizną”, „Zapach kobiety”, „Serpico”, „Gorączka” czy „Adwokat diabła” – każda z tych ról pokazywała inną stronę jego niezwykłego talentu. Potrafił grać zbolałych idealistów, nieobliczalnych przestępców, uwodzicielskich manipulatorów i zmęczonych życiem detektywów. Choć dziś rzadziej pojawia się na ekranie (niebawem do kin wchodzi jego najnowszy film „Rytuał”), jego obecność wciąż robi ogromne wrażenie. Pacino to żywa legenda, aktor z niepodrabialnym stylem, który nie uznaje kompromisów.

Z okazji 84. urodzin tego wielkiego artysty przygotowaliśmy zestawienie jego najważniejszych ról filmowych – tych, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu. Do każdej z nich dodaliśmy też informację, gdzie możecie je dziś obejrzeć online. Jeżeli nie macie pomysłu na wieczór – spędźcie go w towarzystwie żywej legendy kina.

15 najlepszych filmowych ról Ala Pacino. Tych klasyków nie chcesz przegapić

15. „Człowiek z blizną”



Rok 1980. Pochodzący z Kuby przestępca, Tony Montana, tworzy w Miami narkotykowe imperium.

Film dostępny na: Netflix



14. „Sposób na Szekspira”



Al Pacino przygotowuje się do wystawienia sztuki Williama Szekspira, w której sam gra główną rolę.



13. „Jack, jakiego nie znacie”



Lata 90. XX wieku. Amerykański lekarz toczy walkę o legalizację eutanazji.

Film dostępny na: Max



12. „Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.

Film dostępny na: Max



11. „Donnie Brasco”



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.

Film dostępny na: Max



10. „Gorączka”



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.

Film dostępny na: Apple TV+



9. „Zapach kobiety”



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.

Film dostępny na: Netflix, Prime Video



8. „Serpico”



Historia Franka Serpico podejmującego samotną walkę z korupcją w szeregach nowojorskiej policji.

Film dostępny na: Apple TV+



7. „Bezsenność”



Podczas pościgu za podejrzanym o morderstwo nastolatki policjant chory na bezsenność popełnia niewybaczalny błąd.

Film dostępny na: CDA



6. „Glengarry Glen Ross”



Czwórce agentów nieruchomości grozi utrata pracy. Jedynie ci, którzy osiągną najlepsze wyniki sprzedaży, utrzymają posadę.

Film dostępny na: Apple TV+



5. „Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.

Film dostępny na: Netflix



4. „Pieskie popołudnie”



Sonny i Sal napadają na bank, ale okazuje się, że w skarbcu prawie nie ma pieniędzy.

Film dostępny na: Apple TV+, Prime Video, Player



3. „Ojciec chrzestny II”



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.

Film dostępny na: SkyShowtime, Prime Video



2. „Informator”



Film oparty na faktach. Zwolniony pracownik koncernu tytoniowego oskarża byłych pracodawców o świadome dodawanie do tytoniu uzależniających substancji chemicznych.

Film dostępny na: Megogo, Prime Video, Apple TV+



1. „Ojciec chrzestny”



Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.

Film dostępny na: Netflix, SkyShowtime

