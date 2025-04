6 hitów na Netflix, 8 perełek od Max. Piątkowe zatrzęsienie nowości!

Na deszczowy piątek dwa najpopularniejsze w Polsce serwisy streamingowe przygotowały całą masę nowości. Wszystkie te tytuły będziemy mogli też nadrobić w nadchodzący weekend. Na Netflix znajdziecie mix nowości i klasyków – od dziś np. obejrzycie najnowszy thriller z uwielbianym Tomem Hardym, ale też kultowe filmy, jak ten z Tomem Hanksem o rozbitku na bezludnej wyspie czy Jimem Carreyem, w którym odkrywa on traumatyczną informację na temat całego swojego życia.

Max z kolei ma dla swoich subskrybentów hit z komiksowego uniwersum, hit sprzed lat o poszukiwaczach skarbów z kultową obsadą czy najnowszy dramat z dwoma najgorętszymi teraz nazwiskami w Hollywood. Sprawdźcie wszystkie nowości i poszukajcie czegoś dla siebie na piątek i wolny weekend!

Piątkowe nowości na streamingach. Co trzeba obejrzeć na Netflix i Max?

„Chaos” (Netflix)



Po nieudanej operacji narkotykowej doświadczony detektyw przebija się przez brutalny półświatek, by uratować syna ważnej osoby ze świata polityki. Odkrywa przy tym złożoną siatkę powiązań korupcyjnych i kryminalnych gęsto oplatającą całe miasto.



„Strzelec” (Netflix)



Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych.



„Poszukiwacze zaginionej Arki” (Netflix)



Rok 1936. Na zlecenie służb specjalnych amerykański archeolog, Indiana Jones, wyrusza do Egiptu, by odnaleźć legendarną Arkę Przymierza.



„Dziewczyna moich koszmarów” (Netflix)



Podczas miesiąca miodowego Eddie odkrywa, że Lila nie jest jego drugą połówką.



„Cast Away: Poza światem” (Netflix)



W wyniku katastrofy lotniczej inżynier firmy kurierskiej trafia na bezludną wyspę, gdzie musi przeżyć.



„Truman Show” (Netflix)



Truman Burbank odkrywa, że jest głównym bohaterem reality show nadawanego 24 godziny na dobę.



„50 pierwszych randek” (Max)



Kobieciarz imieniem Henry zakochuje się w pięknej dziewczynie. Przed rokiem uległa ona wypadkowi, a doznany uraz głowy sprawił, że od tego czasu jej pamięć nie rejestruje nowych zdarzeń.



„1992” (Max)



Ojciec walczy o uratowanie swojego syna przed przestępcami planującymi ryzykowny napad podczas zamieszek w Los Angeles w 1992 roku.



„Dobrzy nieznajomi” (Max)



Przypadkowe spotkanie wciąga mężczyznę w jego przeszłość w niewytłumaczalny sposób.



„Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)” (Max)



Margot Robbie powraca jako Harley Quinn w kolejnej adaptacji popularnego komiksu. Pokręcona historia, opowiedziana przez główną bohaterkę w stylu, w jakim tylko ona może to zrobić.



„Bursa” (Max)



Turcja, rok 1997. Czternastoletni Ahmet jest zdruzgotany, gdy ojciec wysyła go do islamskiego internatu, aby nauczył się wartości muzułmańskich.



„Wytłumaczenie wszystkiego” (Max)



Historia egzaminu maturalnego 18-letniego chłopca, który przeradza się w narodowy skandal.



„Głębia” (Max)



Dwaj poszukiwacze skarbów wpadają w konflikt z lokalnymi przestępcami, gdy przypadkowo odkrywają tajny ładunek na wraku z czasów II wojny światowej.



„Opowiadaczka filmów” (Max)



Lata 60. María Margarita z rodziny mieszkającej w górniczym miasteczku na pustyni Atakama, ma niesamowitą zdolność opowiadania filmów.Czytaj też:

