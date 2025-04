Dobre filmy dostępne teraz na Max. Nasze rekomendacje

Max regularnie wzbogaca swoją bibliotekę o świeże premiery i kinowe hity, które szybko trafiają na listę „must-watch”, podbijając tym samym listy najchętniej oglądanych w Polsce. Jeśli zastanawiasz się, co warto obejrzeć w najbliższy wieczór, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych nowości ostatnich miesięcy dostępnych na Max. Od głośnych produkcji nagradzanych na festiwalach, przez porywające thrillery, aż po lekkie komedie i ambitne dramaty – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Sprawdź, które tytuły warto dodać do swojej listy.

Mocne filmy na Max, których mogłeś jeszcze nie oglądać

„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Biedne istoty”



Młoda kobieta zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca.



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.



„Ostatniej nocy w Soho”



Zafascynowana modą młoda dziewczyna przenosi się do lat 60. i spotyka swoją idolkę - oszałamiającą początkującą piosenkarkę. Ale Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje.



„Dobrzy nieznajomi”



Po spotkaniu z tajemniczym sąsiadem scenarzysta Adam niespodziewanie trafia do rodzinnego domu, w którym odkrywa, że zmarli rodzice nadal żyją.



„Emma”



Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Lobster”



Przyszłość. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera.



„Do ostatniej kości”



Młoda kobieta uczy się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa.



„Faworyta”



Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej Abigail zaczyna zagrażać pozycji lady Sary, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny.



„It Ends With Us”



Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.



„Przysięgły nr 2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Strefa interesów”



Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.



„Lady Bird”



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.



„Wstrząs”



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.



„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Green Book”



Drobny cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée.



„Amerykańska fikcja”



Sfrustrowany pisarz – zmęczony ciągłym wykorzystywaniem „czarnej” rozrywki bazującej na obraźliwych stereotypach – postanawia stworzyć dziwaczną „czarną” książkę, która pcha go w samo serce hipokryzji, którą tak gardzi.



„Destrukcja”



Bankier, utraciwszy żonę w wypadku samochodowym, szuka sposobu na zmianę swojego życia.



„Opowieść”



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



„W pogoni za szczęściem”



Film oparty na faktach. Chris, samotny ojciec pozbawiony domu, stara się mimo przeciwności losu o posadę w biurze maklerskim.



„Blue Valentine”



Młode małżeństwo przeżywa kryzys. Dean i Cindy sięgają pamięcią do początku swojego związku, gdy byli zakochani w sobie bez pamięci oraz planowali wspólną przyszłość.



„Nić widmo”



Reynolds Woodcock jest znanym w całym Londynie krawcem. Pewnego dnia zakochuje się w Almie, która burzy jego uporządkowane życie.



„Anatomia upadku”



Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?



„Dom, który zbudował Jack”



Kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, który w swoich zbrodniach upatruje mrocznych dzieł sztuki.



„Ból i blask”



Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty swojego życia.



„Portret kobiety w ogniu”



Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.



„Zakładnik z Wall Street”



Gospodarz programu telewizyjnego zostaje wzięty jako zakładnik przez mężczyznę, który słuchając jego rad dotyczących inwestycji, stracił oszczędności swojego życia.



„Ghost Story”



Niedawno zmarły mąż pod postacią ducha powraca do swojego domu, by nawiązać kontakt z pogrążoną w żałobie żoną.



„Anonimus”



Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.



„Gorzka siedemnastka”



Nadine nie jest szczęśliwą nastolatką. Los dziewczyny staje się jeszcze bardziej nieznośny, gdy starszy brat zostaje chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki.



„Cóż za piękny dzień”



Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



„Air”



Historia Sonny'ego Vaccaro oraz tego, jak udało mu się doprowadzić firmę Nike do zawarcia kontraktu z koszykarzem Michaelem Jordanem. Czytaj też:

