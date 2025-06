Znana aktorka wraca do telewizji. Fani nie wierzą w to, co widzą.

Joanna Brodzik, ulubienica widzów z seriali „Graczykowie”, „Kasia i Tomek”, „Magda M”., oraz „Dom nad rozlewiskiem” i jego kontynuacji, poinformowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, że wraca do telewizji. Komentarze fanów zaskakują.

Joanna Brodzik u Magdy Gessler. Będą rozmawiać przy gotowaniu

Wraca, ale nie na plan filmowy, tylko do talk-show. Joanna Brodzik, znana pasjonatka kulinariów będzie gościnią w programie „Magda gotuje Internet”, do którego Magda Gessler zaprasza gwiazdy show-biznesu, by przy wspólnym gotowaniu porozmawiać o ich życiu, rozwiać plotki i podjąć trudne tematy.

W odcinku, który telewidzowie zobaczą w niedzielę, 29 czerwca o godz. 11:30 na antenie TVN, panie, które są przyjaciółkami od lat, skupią na wspólnym gotowaniu austriackiego dania. Będzie to jednak zaledwie pretekstem do rozmowy o obecnych sprawach Joanny, jej doświadczeniach związanych z popularnością, a także okazją do podzielenia się swoimi refleksjami na temat życia.

Brodzik niepodobna do siebie?

Magda Gessler, osobowość telewizyjna, restauratorka, bezkompromisowa i charyzmatyczna gospodyni „Kuchennych rewolucji” zna świat show-biznesu od kuchni — sama przecież jest jedną z jego gwiazd. Nie boi się mówić co myśli i robi to w charakterystycznym nietuzinkowym stylu. Niespodzianek możemy być niemal pewni. Jak na razie najbardziej zaskakujące są reakcje fanów Joanny Brodzik na wieść o udziale w programie, a dokładniej — na zdjęcie, które aktorka dołączyła do informacji opublikowanej na swoim profilu.

„Coś mało podobna do siebie”, „To jest Joanna Brodzik?” – czytamy w komentarzach. Czyżby aż tak zmieniła się ikona stylu, za jaką uznano aktorkę po roli Magdy w serialu „Magda M”?

