Netflix z przytupem wkracza w środę. 4 perełki od dziś w serwisie

Netflix zaczyna środę z mocnym akcentem, serwując widzom aż cztery nowe tytuły, które mają szansę podbić serca fanów kina i seriali. Wśród dzisiejszych premier są tylko zupełnie nowe produkcje – dwa dokumenty, jeden program typu reality i jeden obiecujący thriller – reboot słynnego hitu. Jeśli szukasz czegoś świeżego do obejrzenia po pracy lub planujesz wieczorny seans z rodziną czy przyjaciółmi, koniecznie sprawdź te cztery perełki – Netflix zdecydowanie ma dziś coś dla każdego.

Cztery powody, by dziś włączyć Netfliksa

„Battle Camp”

W programie gwiazdy reality show i dokumentów Netflix biorą udział w trudnych fizycznych i mentalnych zmaganiach. O tym, kto odpadanie, decyduje losowo wielkie „koło złej fortuny”. Aby w ogóle się na nim nie znaleźć, ulubieńcy fanów muszą nie tylko pokonać zaskakujące wyzwania i wytrzymać męczące kary, ale też zjednać sobie innych uczestników, bo każdy ma prawo głosu na kandydatów do eliminacji. Osoba, której uda się zrealizować te trzy cele, zostanie zwycięzcą i zabierze do domu 250 000 dolarów.

„Carlos Alcaraz: W swoim stylu”

Opowieść o najmłodszym mistrzu tenisa w historii wyprodukowana przez wytwórnię Morena Films dla Netflix. Śledzimy w nim poczynania Carlosa Alcaraza w sezonie 2024, przyglądając się z bliska, jak cudowne dziecko tenisa podbija świat sportu. Poznamy go nie tylko jako jednego z najwybitniejszych tenisistów, lecz także zobaczymy jego życie poza kortem. To niesamowita opowieść widziana oczami samego Carlosa Alcaraza.

„Bomba w superekspresie”

Film jest rebootem thrillera akcji „Superekspres w niebezpieczeństwie”, który miał premierę 50 lat temu i stał się inspiracją dla twórców hollywoodzkiego hitu „Speed: Niebezpieczna prędkość”. Reżyser Shinji Higuchi, który słynie z tego, że wybornie łączy ze sobą spektakularne efekty wizualne i ludzkie dramaty, czego przykładem jest chociażby „Shin Godzilla”, stworzył kolejny trzymający w napięciu thriller o wybuchu zbiorowej paniki, pasjonująco odmalowując wysiłki bohaterów pędzących na ratunek w ekstremalnych warunkach. W filmie występuje Tsuyoshi Kusanagi, dla którego jest to kolejny po „Doomsday: The Sinking of Japan” projekt realizowany wspólnie z Higuchim. Dzięki nawiązanej specjalnie na potrzeby produkcji współpracy z East Japan Railway Company widzowie zobaczą prawdziwe superekspresy i elementy infrastruktury kolejowej, które w połączeniu z najnowszymi efektami wizualnymi dają wyjątkowo realistyczny obraz. Ten pełen napięcia dynamiczny thriller nie pozwoli widzom ani na chwilę odejść od ekranu.

„Lot 3054: Nieprzypadkowa katastrofa”

Serial dokumentalny o katastrofie na lotnisku Congonhas w São Paulo oraz jej następstwach. Ta tragedia, która w 2007 r. pochłonęła życie 199 osób, odcisnęła się niezatartym piętnem w historii brazylijskiego lotnictwa.

Czytaj też:

Wielki QUIZ! Rozpoznaj wieczorynkę z PRL-u!Czytaj też:

Twórca „Sukcesji” powraca. Nowość zobaczymy na Max już niebawem!