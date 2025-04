2 perełki od Netflix i aż 15 hitów na Max. Co nowego dziś na streamingach?

Cała masa ciekawych historii czeka na was od dziś na platformach streamingowych. Netflix ma dla was jeden nowy serialowy kryminał o brzemiennym w skutku wypadku, który splata życia sześciu osób. Pojawi się też klasyk – thriller z Colinem Farrellem, który lata temu do kin przyciągnął tłumy widzów.

Najwięcej jednak nowości debiutuje przed weekendem na Max. Wśród nich cała seria znanych filmów z Tomem Cruisem, z których znany jest hollywoodzki aktor, kilka mocnych thrillerów i horrorów (w tym jeden z najbardziej znanych tego gatunku) oraz sporo niszowych produkcji, docenionych przez krytyków.

Sprawdźcie wszystkie nowości, dodajcie je do swojej listy „do obejrzenia” i cieszcie się dobrymi seansami przez cały nadchodzący weekend.

Nowości na Netflix i Max. Premiery na piątek i weekend

Czytaj też:

5 seriali, które musisz obejrzeć po „Białym Lotosie”. Lista DeadlineCzytaj też:

Najlepsze seriale ostatnich miesięcy na Max. TOP thrillery i kryminały