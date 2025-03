6 perełek Netfliksa. Dobre, a mało znane filmy oryginalne giganta

Netflix to gigant streamingowy, który każdego miesiąca zasypuje widzów nowymi produkcjami. Wśród nich znajdują się zarówno wysokobudżetowe hity, jak i mniej rozpoznawalne filmy, które często giną w gąszczu premier. Chociaż platforma inwestuje ogromne środki w promocję swoich największych tytułów, wiele wartościowych produkcji pozostaje w cieniu. To właśnie one często okazują się największymi perełkami – intrygującymi, świeżymi i pełnymi oryginalnych pomysłów.

Wielu widzów poszukuje czegoś nowego, odbiegającego od sztampowych blockbusterów i przewidywalnych schematów. Dla tych osób przygotowaliśmy zestawienie sześciu znakomitych filmów oryginalnych Netflix, które mogły umknąć waszej uwadze. Każdy z nich uświadomi wam, że wśród mniej popularnych tytułów można znaleźć prawdziwe filmowe perełki, które zapewnią wam świetny wieczór.

Dobre filmy Netfliksa, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Fair Play”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu — oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. „Fair Play” pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego.



„Winni”



Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.



„Dom”



Ekscentryczna czarna komedia o pewnym domu i trzy surrealistyczne opowieści o jego mieszkańcach. Antologię wyreżyserowali najbardziej utalentowani przedstawiciele nurtu niezależnej animacji poklatkowej: Emma de Swaef i Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr oraz Paloma Baeza.



„Wykopaliska”



Zbliża się II wojna światowa. W tym niepewnym okresie zawirowań dziejowych pewna majętna wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, by przeprowadził wykopaliska na mogile położonej na terenie jej posiadłości. Wspólnie dokonują historycznego odkrycia — natrafiają na echa przeszłości Wielkiej Brytanii.



„Odkrycie”



Dwa lata po odkryciu życia po śmierci Will postanawia pomóc kobiecie zerwać z jej mroczną przeszłością.



„W pogoni za marzeniami”



Dounia, dla której domem jest getto w okolicach Paryża, gdzie rządzą narkotyki i religia, chciałaby zakosztować władzy i sukcesu. Chcąc pomóc swojej przyjaciółce, Maimounie, postanawia zostać uczennicą poważanego dilera. Gdy spotyka młodego namiętnego tancerza, w jej życiu otwiera się nowa szansa na inne, lepsze życie.Czytaj też:

