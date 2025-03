Kwiecień przyniesie same megahity. Rozpiska nowości od popularnej platformy

W kwietniu w SkyShowtime czeka nas wiele nowości i kontynuacje ulubionych seriali, w tym „Agencji” i „1923”. Widzowie platformy obejrzą też wszystkie filmy z serii „Transformers” oraz familijne, idealne na wielkanoc tytuły, jak „Istoty fantastyczne”, „Wyfrunięci”, „Shrek”, „Mały Chef show”, „SpongeBob Kanciastoporty” i „Psi Patrol”. Przejrzyjcie rozpiskę wszystkich nowości.

Nowości na SkyShowtime w kwietniu

„Licealne duchy”, 2. sezon

W nowym sezonie School Spirits śmierć to tylko początek. Maddie jest uwięziona w zaświatach, a czas ucieka. Razem z przyjaciółmi z obu światów musi odnaleźć drogę powrotną zanim będzie za późno.

Wszystkie odcinki będą dostępne od 5 kwietnia

„Snowpiercer”, 4. sezon

Minęło ponad siedem lat, odkąd świat zmienił się w skute lodem pustkowie. Ocaleni zamieszkują złożony z 1001 wagonów pociąg Snowpiercer, który pozostaje w ciągłym ruchu i nieustannie okrąża Ziemię. W tym czasie pasażerowie toczą walkę o przetrwanie i społeczną sprawiedliwość. Serial oparty na serii powieści graficznych Jacquesa Loba i Jeana-Marca Rochette'a oraz filmie nagrodzonego Oscarem Bonga Joon Ho. W rolach głównych występują Jennifer Connelly i Daveed Diggs.

Wszystkie odcinki od 8 kwietnia

„Couples Therapy”

Couples Therapy Couples Therapy to serial dokumentalny, który pozwala wejść do ukrytego świata związków. Nie przypomina karykaturalnych historii rodem z reality show – stajemy się świadkami autentycznej, często bolesnej terapii czterech par. Światowej sławy psycholog dr Orna Guralnik pomaga klientom otworzyć się na szczere rozmowy z partnerami i zmierzyć się z własnymi emocjami. Możemy dostrzec walkę z życiowymi wyzwaniami, zazwyczaj skrywanymi za zamkniętymi drzwiami gabinetów, i zaobserwować najbardziej przełomowe momenty terapii. Couples Therapy to coś więcej niż podglądanie intymnych rozmów. Podczas sesji pary uczą się radzić sobie z problemami i znajdować nowe drogi do wzajemnego porozumienia. Serial pokazuje jak ze sobą rozmawiać – nawet wtedy, gdy rozmowa wiąże się z bólem i trudnymi przeżyciami.

Wszystkie odcinki od 13 kwietnia

„Mr. Throwback”

Serial komediowy zrealizowany w konwencji mockumetu, w którym główne role grają światowa gwiazda koszykówki Stephen Curry oraz Adam Pally. Pechowy handlarz pamiątkami (Pally) szuka odkupienia, odnawiając relację ze swoim przyjacielem z dzieciństwa – a jest nim nikt inny, jak legenda NBA, Stephen Curry.

Wszystkie odcinki od 14 kwietnia

„Nie mów zła”

Remake duńskiego thrillera Goście zrealizowany przez cenionego scenarzystę i reżysera Jameda Watkinsa (Kobieta w czerni) oraz legendarną wytwórnię horrorów Blumhouse. Amerykańska rodzina wpada z wizytą do poznanych na wakacjach brytyjskich znajomych. Na miejscu goście doświadczają licznych nieprzyjemności, które początkowo ignorują. Wkrótce spokojny weekend zamienia się w istny koszmar. W roli głównej nagrodzony BAFTĄ James McAvoy.

Premiera filmu od 13 kwietnia

„Uśmiechnij się 2”

Światowa gwiazda popu Skye Riley (Naomi Scott), która planuje wyruszyć w wielką trasę koncertową, zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych zdarzeń. Przytłoczona narastającymi okropieństwami i presją sławy, zmuszona jest zmierzyć się z mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Film dostępny od 15 kwietnia

„The Beast Within”

Dziesięciolatka zaczyna zastanawiać się nad nietypowym życiem swojej rodziny mieszkającej w leśnej fortecy. Odkrywa, że raz na miesiąc jej ojciec zmienia się w potwora, jednak rodzina przekonuje ją, że nie musi się niczego obawiać. Kiedy potwór ucieka, dziewczynka uświadamia sobie, kim naprawdę jest jej tata. Musi podjąć decyzję, na którą nie odważyłaby się jej matka. W roli głównej nominowany do Emmy® Kit Harington.

Premiera filmy 23 kwietnia

„Kulej. Dwie strony medalu”

Historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60-tych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Premiera filmu 24 kwietnia

