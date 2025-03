Seriale i filmy w klimacie „Białego Lotosu”. Mamy dla was 18 propozycji

Po premierze „Białego Lotosu” w 2021 roku widzowie na całym świecie zachwycili się jego unikalnym połączeniem satyry, napięcia i estetyki luksusu. Każdy sezon serii opowiada o grupie gości hotelowych, którzy spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Obecnie na Max oglądać możecie już 3. sezon nagradzanego serialu Mike'a White'a, którego akcja toczy się w Tajlandii.

Produkcja Max tuż po premierze przypadła do gustu krytykom, stając się popkulturowym fenomenem, przyciągającym widzów pragnących inteligentnej rozrywki z głębszym przekazem. Z jednej strony dostajemy historię o bogatych turystach i uprzywilejowanych jednostkach, które nieświadomie (lub świadomie) wikłają się w konflikty społeczne, a z drugiej – subtelną, ale mocną krytykę nierówności klasowych i strukturalnych problemów współczesnego świata. Wszystko to ubrane jest w atmosferę pięknych kurortów i tropikalnego raju, który z czasem staje się tłem dla skomplikowanych relacji i narastającego napięcia.

Nie dziwi więc, że po sukcesie „Białego Lotosu” widzowie zaczęli poszukiwać podobnych produkcji – takich, które łączą inteligentną satyrę, wciągającą narrację i warstwę wizualną, pozwalającą na chwilowe zanurzenie się w świecie luksusu i skrywanych pod nim tajemnic. Serial zainspirował także nas do ponownego odkrycia tytułów, które również operują mieszanką czarnej komedii, dramatu społecznego i psychologicznego napięcia. To produkcje, które potrafią jednocześnie bawić i niepokoić, oferując nieoczywiste rozwiązania fabularne i głęboką analizę ludzkiej natury.

Jeżeli jesteś wielkim fanem „Białego Lotosu”, sprawdź naszą listę seriali i filmów, które operują podobnym klimatem, intrygują tajemnicą i błyszczą inteligentnym scenariuszem.

Szukasz czegoś w klimacie „Białego Lotosu”? 18 propozycji

„Billions”



Serial Billions opowiada o nietypowej relacji łączącej surowego prokuratora, Chucka Rhoadesa (Paul Giamatti), oraz błyskotliwego i ambitnego króla funduszu hedgingowego, Bobby’ego „Axe” Axelroda (Damian Lewis).



„W trójkącie”



Statkiem podróżuje para modeli-celebrytów, Carl (Harris Dickinson) i Yaya (Charlbi Dean), ale ich wycieczka szybko przestaje nadawać się na Instagram. Nagły sztorm – a raczej kałszkwał – sprawia, że owoce morza wracają tam, skąd przyszły, i demoluje jacht, a wraz z nim rozsadza całą społeczną hierarchię.



„The Menu”



Na prywatnej wyspie ma odbyć się uczta przygotowana przez Juliana Slowika – kulinarnego celebrytę, szefa wszystkich szefów kuchni. W biesiadzie weźmie udział grupa smakoszy – a także Margot, osoba towarzysząca w tym gronie, ignorantka w sprawie smaku. Gastronomiczna celebracja będzie pełna niespodzianek. I nie każda z nich okaże się przyjemna. Akcja już niebawem przybierze mroczny obrót.



„Gotowe na wszystko”



Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„Na noże”



Nestor rodu, popularny pisarz Harlan Thrombey (Christopher Plummer), zostaje znaleziony martwy na terenie swojej posiadłości. Chociaż miał liczną rodzinę, u jego boku zazwyczaj czuwała tylko pielęgniarka, a zarazem oddana przyjaciółka Marta (Ana de Armas). Kiedy dzieci i wnuczęta dowiadują się o śmierci, zjeżdżają się do domu w oczekiwaniu na odczytanie testamentu. Wiedzą tylko, że niedawno staruszek zmienił swoją ostatnią wolę oraz że pod koniec życia odbył poważną i zazwyczaj nieprzyjemną rozmowę z każdym ze swoich dzieci. Okazuje się więc, że wszyscy obecni mogli mieć motyw, każdemu w pewnym sensie opłacało się wyeliminować nieprzewidywalnego ojca. Na miejscu pojawiają się detektywi i osobliwy konsultant Benoit Blanc (Daniel Craig), którzy powolutku, metodycznie rozwiązują poszczególne wątki zawiłej intrygi.



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Małe ogniska”



Życie pozornie doskonałej rodziny zostaje wywrócone do góry nogami wraz z przyjazdem tajemniczej artystki Mii Warren i jej córki Pearl do Shaker Heights w stanie Ohio, malowniczego miasteczka opartego na utopijnych zasadach harmonii i porządku. Kierowana winą, zawsze czyniąca dobro Elena Richardson wynajmuje im pokój. To początek wspólnych losów obu rodzin.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Siostry na zabój”



Siostry Garvey zawsze były zżyte i się wspierały. Gdy okazuje się, że ich szwagier nie żyje, przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej rozpoczynają dochodzenie, które ma dowieść, że dokonano zabójstwa. Kierują swoją uwagę na siostry - każda z nich miała powody, by życzyć mu śmierci.



„Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Bloodline”



Gdy syn — czarna owca w szanowanej rodzinie — grozi ujawnieniem najmroczniejszych sekretów z przeszłości, więzi między rodzeństwem czeka prawdziwy sprawdzian.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Barry”



Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej.



„Sukcesja”



Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„Wielkie kłamstewka”



Miniserial, oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty pod tym samym tytułem, to przewrotny, pełen czarnego humoru dramat. Jego bohaterkami są trzy matki pierwszoklasistów – zmagają się one z karierą zawodową i macierzyństwem. Pod powierzchnią ich pozornie idealnego życia w zamożnej społeczności małego miasteczka czai się coś bardziej złowieszczego. Kiedy dochodzi do morderstwa, w ich życie wkradają się zamęt i chaos, a każdy mieszkaniec chętnie wskaże winnych.



„Dlaczego kobiety zabijają?”



W 1963 roku Beth Ann Stanton jest zadowoloną z życia gospodynią domową. Wszystko się zmienia, gdy dowiaduje się o niewierności męża. W 1984 roku towarzyska Simone Grove odkrywa, że jej trzeci mąż jest gejem i ma romans z dużo młodszym od siebie mężczyzną. W 2019 roku żyjąca w otwartym małżeństwie Taylor Harding zaprasza do domu swoją kochankę. Okazuje się, że nie tylko ona miała z nią romans. Niewierność i zdrady w każdym z małżeństw pociągają za sobą serię zdarzeń, która prowadzi do tego, że te trzy kobiety stają się zabójczyniami.



„Cieszę się razem z tobą”



Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, przezabawna komedia opowiada o Joannie Gold, która przeżyła białaczkę i realizuje swoje życiowe marzenie o byciu gospodarzem kanału zakupów domowych.



„Dziewięcioro nieznajomych”



Historia dziewiątki różniących się od siebie osób, które przyjeżdżają do Tranquillum - tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej obiecującego "pełną transformację". Na miejscu goście dają się oczarować enigmatycznej Maszy, która zrobi wszystko, by ich uleczyć. Z każdym kolejnym dniem wybuchowa grupa zbliża się coraz bardziej do skraju wytrzymałości. Czytaj też:

Najlepsze seriale z lat 90. – obejrzysz je na Netflix, Max i Disney+. To były złote czasy telewizjiCzytaj też:

10 perełek w tym tygodniu na Netfliksie. Polaków przyciągnie 6-odcinkowy thriller