Netflix serwuje dziś 2 hity, Max goni ze swoimi perełkami. Co nowego od dziś na streamingach?

Mamy czwartek, a już na Netflix i Max w tym tygodniu pojawiła się cała masa dobrych nowości. Dzisiaj do serwisów wpadły kolejne perełki – podpowiadamy wam, na co powinniście zwrócić szczególną uwagę i dlaczego.

Nowości od dziś na streamingach. Na Netflix wpadł miniserial w stylu "Clue"

„Rezydencja” (miniserial, komedia kryminalna) na Netflix

132 pokoje, 157 podejrzanych, jeden trup, jedna ekscentryczna detektyw i tragiczny w skutkach prezydencki bankiet. Akcja serialu „Rezydencja” toczy się w salach i zakamarkach Białego Domu, a jego bohaterami są członkowie zróżnicowanego personelu tej najsłynniejszej rezydencji świata.

„Zakład o życie” (serial, komedia, dramat) na Netflix

Niezwykła, tragikomiczna podróż dwóch dusz. Jednej zagubionej w tym świecie, a drugiej — w zaświatach… Isa jest dziennikarzem sportowym, który dzięki odziedziczonemu po ojcu talentowi podbił świat zakładów i stał się legendą. Jednak ostatnio jego prognozy się nie sprawdzają, przez co traci pracę i zyskuje wrogów. Gdy już opuszcza go nadzieja, krzyżuje ścieżki ze znanym biznesmenem, Refikiem. Jest on jedyną osobą, która może uratować Isę. Jest tylko jeden mały problem… Refik nie żyje. Gdy jego duch oferuje mężczyźnie wyjście z dramatycznej sytuacji, Isa wyrusza na poszukiwanie mordercy, aby odkryć prawdę stojącą za śmiercią swojego wybawcy.

„Czekając na Dalego” (film, komediodramat) na Max

W latach 70. XX wieku utalentowany szef kuchni Fernando spotyka Salvadora Dalíego. To daje początek jego karierze.

„Ziemia niczyja”, sezon 2. (serial, dramat, thriller – kontynuacja) na Max

Młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry.

Czytaj też:

30 najlepszych brytyjskich seriali na Netflix. To warto obejrzeć po „Dojrzewaniu”Czytaj też:

24,5 mln wyświetleń nowego miniserialu na Netflix. Bije wszelkie rekordy!