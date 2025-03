10 filmów, które warto obejrzeć na Netflix. W sam raz na weekend

W naszym zestawieniu znajdziesz zarówno świeże premiery, które dopiero co pojawiły się w bibliotece Netflix, jak i filmy, które cieszą się największą popularnością wśród polskich widzów. Zadbaliśmy o to, by każdy znalazł coś dla siebie – od wciągających thrillerów, przez zabawne komedie, aż po wzruszające dramaty i spektakularne kino akcji. Niezależnie od tego, czy planujesz samotny seans, wieczór z rodziną czy filmowy maraton ze znajomymi, nasze rekomendacje na pewno pomogą ci podjąć decyzję.

Poniżej znajdziesz listę filmów, które według nas idealnie sprawdzą się na weekendowy seans. Przygotuj popcorn, usiądź wygodnie i ciesz się świetnym kinem bez wychodzenia z domu.

10 mocnych filmów na Netflix, które będą idealne na weekendowy seans

„The Electric State”



Millie Bobby Brown („Stranger Things”, „Enola Holmes”, „Dama”) wciela się w Michelle, osieroconą nastolatkę próbującą poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie czujące roboty, wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, niegdyś pokojowo nastawione służyły ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera - genialnego młodszego brata Michelle, który wbrew jej przekonaniom jednak żyje. Dlatego Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem (w tej roli Chris Pratt - „Strażnicy Galaktyki”, „Jurassic World”), słabo zarabiającym przemytnikiem i jego dowcipnym robotem, Hermanem (którego w oryginalnej wersji dubbinguje Anthony Mackie). Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.



„Apetyt”



Niemiecka rodzina spędza letnie wakacje w swojej francuskiej willi. Z pozoru idealne życie jej członków zaczyna się sypać pewnego wieczora, gdy na bocznej drodze ich auto potrąca młodą kobietę, która ostatecznie trafia do ich domu. Początkowa chęć pomocy zaczyna schodzić na dalszy plan i ustępować miejsca zgoła całkiem innym motywom. Każdy z członków rodziny poszukuje w kobiecie czegoś innego i pragnie ją wykorzystać. Za ten błąd wszystkim im przyjdzie jednak wkrótce zapłacić i to naprawdę słono.



„Pozory prawdy”



Młody prawnik zostaje wplątany w sieć korupcyjnej intrygi, gdy przyjmuje sprawę przeciwko potężnej firmie farmaceutycznej.



„Jednym głosem”



W 2017 r. światem wstrząsnęła informacja o wielkim skandalu w Hollywood. Reporterki New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły historię, która skruszyła milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood- Harveya Weinsteina. Wykorzystywanie, szantażowanie i tuszowanie przestępstw przez szefa Miramaxu i The Weinstein Company trwało od dziesięcioleci. Publikacja NYT zapoczątkowała ruch #MeToo.



„Oko za oko”



Rodzina McCann szykuje się do urodzin młodszej córki Megan. Jej starsza siostra dekoruje tort i rozmawia przez telefon z matką. Dzwonek do drzwi: to posłaniec ze sklepu. Mężczyzna rzuca się na Julię, gwałci i zabija... Sierżant Denillo twierdzi, że zostało dość śladów, aby wskazać sprawcę. I rzeczywiście, wkrótce Robert Doob zostaje aresztowany. Ale błąd proceduralny, popełniony przez prokuratora, uniemożliwia skazanie mimo ewidentnych dowodów winy. Doob wychodzi na wolność. Karen McCann, matka zamordowanej dziewczyny czuje, że nadal będzie gwałcił i zabijał. Musi go powstrzymać!



„Wonka”



Młody Willy Wonka poznaje Oompa-Loompas w czasie jednej ze swoich przygód.



„Bez urazy”



Maddie (Lawrence) jest przekonana, że znalazła odpowiedź na swoje kłopoty finansowe, gdy odkrywa intrygujące ogłoszenie o pracę: zamożni rodzice szukają kogoś, kto "umówi się na randkę" z ich introwertycznym 19-letnim synem, Percym i otworzy na świat, zanim wyjedzie na studia. Ale Percy okazuje się większym wyzwaniem, niż się spodziewała, a czas ucieka.



„Barbie”



Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.



„Batalion 6888”



Film opowiada inspirującą prawdziwą historię niesamowitych i odważnych kobiet z jedynego batalionu z czasów II Wojny Światowej, który składał się wyłącznie z czarnoskórych kobiet. Było ich 855 i choć w momencie wcielenia do wojska nie miały pojęcia, czym będą się zajmować, szybko otrzymały życiową misję - posortować niedoręczone listy z trzech lat. Była to iście herkulesowa praca, lecz zdołały ją wykonać i to o połowę szybciej, niż wstępnie zakładano. Pomimo dyskryminacji, w obcym, zniszczonym wojną kraju udało im się przebrnąć przez 17 milionów listów, pomagając amerykańskim żołnierzom odnowić kontakt z rodzinami i bliskimi w kraju. Na co dzień przyświecało im motto: "gdy nie ma poczty, morale spada". Kobiety z 6888. batalionu nie tylko dostarczały listy, lecz również niosły nadzieję.



„Zgon przed weselem”



Gdy Maja przyprowadza narzeczonego do domu, jej konserwatywni rodzice muszą pokonać swoje uprzedzenia, jednocześnie próbując poradzić sobie z kryzysem w swojej mleczarni.Czytaj też:

„Wicked”, „Kompletnie nieznany” i inne hity. Najgorętsze filmy ostatnich miesięcy są już w sieciCzytaj też:

100 najlepszych filmów. Są kultowe, odważne i na czasie