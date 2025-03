„Wicked”, „Kompletnie nieznany” i inne hity. Najgorętsze filmy ostatnich miesięcy są już w sieci

Jeżeli zastanawiacie się nad subskrypcją serwisu Premiery Canal+, jest to idealny moment, aby to zrobić. Jeszcze nie gasną dyskusje po tegorocznej gali rozdania Oscarów, a już na tej platformie można oglądać kolejne filmy nominowane lub wyróżnione tą statuetką. „Wicked” – pierwsza część baśniowego musicalu z dwiema nagrodami i „Kompletnie nieznany” z nominacją w kategorii pierwszoplanowej roli męskiej dołączają do licznego grona filmów „oscarowych”. Poza tym na Premiery Canal+ cały czas dostępny jest triumfator tegorocznej gali – „Anora”. Ale w marcu do biblioteki serwisu dołączają jeszcze inne tytuły. Sprawdziliśmy, jakie!

Niedawno były w kinie, już obejrzycie je w sieci. To najgorętsze tytuły ostatnich miesięcy

„Wicked” – już dostępny

W magicznej Krainie Oz, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje, los splata ścieżki dwóch niezwykłych kobiet. Elphaba (Cynthia Erivo), obdarzona inteligencją, determinacją i zieloną skórą, od najmłodszych lat wyróżniała się na tle rówieśników. Jej życie odmienia spotkanie z charyzmatyczną i ambitną Glindą (Ariana Grande), gdy przychodzi im dzielić pokój podczas nauki na Uniwersytecie Shiz. Łącząca dziewczyny więź zostaje wystawiona na próbę, gdy na ich drodze staje wszechpotężny Czarnoksiężnik z Krainy Oz.

„Wicked” zostało nagrodzone dwoma Oscarami: za scenografię i kostiumy

„W pokoju obok” – już dostępny

Ingrid (Julianne Moore), pisarka oswajająca śmierć poprzez literaturę, odnawia kontakt z dawną przyjaciółką Marthą (Tilda Swinton) – niegdyś korespondentką wojenną, dziś kobietą u kresu życia. Ich z pozoru niewinne spotkanie przy herbacie staje się pretekstem do odkrywania skrywanych przez lata tajemnic i z dawna zapomnianych konfliktów. W miarę jak rozmowy o odkupieniu, żalu i śmiertelności zaczynają władać ich codziennością, kobiety stają przed trudnym wyborem. Ingrid musi podjąć decyzję, czy spełnić prośbę umierającej przyjaciółki, czy pozwolić wygrać strachowi.

Almodóvar, znany z przenikliwego spojrzenia na skomplikowane relacje międzyludzkie, tworzy niezwykle intymny portret dwóch kobiet o burzliwej przeszłości. Na ekranie podziwiać możemy Julianne Moore oraz Tildę Swinton, nominowaną za tę rolę do Złotego Globu. Film zdobył Złotego Lwa na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji.

„The Outrun” – już dostępny

Rona (Saoirse Ronan) wraca na wietrzne, szkockie Orkady po latach spędzonych w Londynie, gdzie wpadła w sidła uzależnienia. Alkohol napędzał spiralę destrukcji, aż w końcu sprawił, że Rona straciła kontrolę nad własnym życiem. Próbując odbudować swoje dawne „ja”, zatrudnia się w Królewskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, by badać derkacze — rzadkie ptaki znane ze swoich podróży po archipelagu.

Gdy rzeczywistość staje się nie do zniesienia, a Romę dopadają demony przeszłości, dziewczyna postanawia uciec: zaszywa się na maleńkiej wyspie Papay i tam, w otoczeniu surowej natury, zaczyna odnajdować prawdziwy spokój.

„Here. Poza czasem” – już dostępny

Głównym bohaterem filmu jest tak naprawdę miejsce: nieokreślony punkt na mapie, którego historię poznajemy na przestrzeni nie tyle wieków, ile całych tysiącleci. Kamera zostaje w tym samym punkcie, a losy postaci przeplatają się w nielinearnej narracji, w której teraźniejszość nakłada się na przeszłość, a przyszłość przenika wspomnienia.

Robert Zemeckis, adaptując graficzną powieść Richarda McGuire’a, tworzy filmową podróż przez czas, zadając pytania o niewykorzystane szanse, decyzje, które kształtują nasze życie i o konsekwencje wyborów — nawet tych najmniejszych. W głównych rolach występują Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany i Kelly Reilly, a dzięki technologii cyfrowego odmładzania aktorzy wcielają się w swoje postacie na różnych etapach życia.

„Towarzysz” – od 17 marca

Iris i Josh udają się na weekendowy wypad do luksusowej posiadłości nad jeziorem. Zabierają ze sobą grupę przyjaciół: Kat, Eliego i Patricka. Początkowo atmosfera jest sielankowa: bawią się, piją, tańczą i cieszą swoim towarzystwem, nie mając pojęcia, że nadchodzący poranek odkryje masę skrzętnie skrywanych sekretów… Gdy jedno z nich ginie w tajemniczych okolicznościach, bohaterowie zaczynają wątpić w to, komu mogą ufać.

„Kompletnie nieznany” – od 18 marca

Biograficzny film Jamesa Mangolda, który opowiada o kluczowych latach kariery Boba Dylana – od anonimowego artysty folkowego do jednej z najważniejszych postaci w historii muzyki. W tytułowej roli występuje Timothée Chalamet, który nie tylko wciela się w legendarnego piosenkarza, ale także samodzielnie wykonuje jego utwory. Za występ w filmie Timothée otrzymał w tym roku nominację do Oscara.

Akcja rozgrywa się na początku lat 60. w Nowym Jorku, gdzie 19-letni Dylan przybywa do Greenwich Village, by odwiedzić swojego idola, Woody’ego Guthriego. Autorskie kompozycje, pełne buntu i poetyckiej głębi, szybko przyciągają uwagę publiczności. Wszystko prowadzi do jednego z najbardziej ikonicznych momentów jego kariery: Newport Folk Festival w 1965 roku. To wtedy, sięgając po gitarę elektryczną, Dylan na zawsze odmienia historię muzycznego świata.

„Babygirl” – od 27 marca

Romy (Nicole Kidman) to prezeska firmy zajmującej się robotyką, a także kobieta, która na pozór ma wszystko: prestiżową karierę, udane małżeństwo z cenionym reżyserem teatralnym Jacobem (Antonio Banderas), dwójkę mądrych dzieci oraz życie pełne luksusów. Pod przybieranymi przez lata maskami skrywa się jednak wewnętrzna pustka i tęsknota za niespełnionymi marzeniami. Kiedy w firmie zatrudnia się Samuel (Harris Dickinson), młody i ambitny stażysta, Romy ulega fascynacji: początkowo niewinny flirt szybko przemienia się w burzliwy romans, który może zaważyć na całym życiu Romy.

„Sztuka pięknego życia” – od 29 marca

Historia rozpoczyna się od przypadkowego wypadku samochodowego, który splata losy Almut i Tobiasa. Ich spotkanie, początkowo wydające się jedynie chwilowym zrządzeniem losu, szybko przeradza się w głębokie uczucie. Widzowie śledzą historię ich związku na przestrzeni dziesięciu lat: zaczynając na pierwszych (nieśmiałych) krokach, przez próbę budowania wspólnego życia, aż po wyzwania i stawianie czoła nieoczekiwanej traumie, która może zaważyć na ich szczęściu.

„Minghun” – od 29 marca

Film w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego (KRÓL, „Ostatnia rodzina”, „Żeby nie było śladów”) oparty jest na starożytnej chińskiej tradycji „minghun” – małżeństw, podczas których rodziny organizują symboliczne śluby dla zmarłych bliskich, wierząc, że w ten sposób zapewnią im spokój w zaświatach.

Jurek (Marcin Dorociński) po tragicznej stracie ukochanej córki decyduje się na zorganizowanie dla niej minghun. W towarzystwie swojego teścia, Bena, Jurek wyrusza w podróż do Chin, by odnaleźć odpowiedniego partnera.